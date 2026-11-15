‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे वाढला उसाचा गोडवा

खुटबाव, ता. १५ : खुटबाव (ता. दौंड) येथील उच्चशिक्षित पदवीधर शेतकरी महेंद्र थोरात यांनी ३० एकरामध्ये ठिबक सिंचनाचा वापर करत सलग सहा वर्षे आडसाली उसाचे एकरी १०० टनांपेक्षा जास्त उत्पादन घेत विक्रम प्रस्थापित केला आहे. यंदा त्यांनी सेंद्रिय शेती, योग्य नियोजन, एआय तंत्रज्ञानाच्या जोरावर उसाचे अधिक उत्पादन मिळविण्यात यश मिळवले आहे. दुष्काळी परिस्थिती असताना त्यांनी १०० टन उत्पादन घेत उसाच्या उत्पन्नाचा गोडवा अनुभवला आहे.
शेतीची मेहनत करताना योग्य काळजी घेतली जाते. दर दोन वर्षांनी शेतीच्या मातीची तपासणी होती. सतत ऊसपीक न घेता अधून मधून शेतामध्ये धैंचा, ताग, हरभरा ही पिके घेतली जातात. ऊस लागवडीपूर्वी शेतीला मोठा सेंद्रिय डोस दिला जातो. यामध्ये १४ ते १५ ट्रेलर शेणखत, चार ट्रेलर कोंबडखत, सहा ट्रेलर मळी या सर्वांचा एकत्रित डोस जेसीबीच्या साह्याने हा सर्व डोस ऊस शेतीला दिला, असे थोरात यांनी सांगितले.
अशी केली शेती
- ८६०३२ या जातीचे लांब कांड्यांचे, जाड बेण्याची निवड
- साडेचार ते पाच फुटी पट्टा सरी
- जून व जुलै महिन्यामध्ये लागण
- उसाचे बेणे स्वतःच्या शेतीत तयार केले
- १५ दिवसांनी फुटवे आल्यानंतर हुमणी व इतर रोगप्रतिबंधक औषधांची फवारणी केली
- ऊस दोन फूट उंच झाल्यानंतर एकरी चार ट्रेलर कोंबडखताचा डोस
- एआय तंत्रज्ञान
जीवामृताचा वापर
एआय तंत्रज्ञानाने ऊस बांधणी झाल्यानंतर रासायनिक खते व दर तीन महिन्यांनी शेतीला जीवामृत दिले जाते. मोठा ऊस झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पाणी व औषध फवारणी होते. ऊस ४० ते ४५ कांडी वाढला असून श्रीनाथ म्हस्कोबा कारखान्याला जात आहे.
ऊस शेतीसाठी अनेक पुरस्कारप्राप्त महेंद्र थोरात यांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, अंकुश चोरमले यांचा सल्ला लाभला.
सलग सहा वर्षांतील एकरी मिळालेले उत्पादन (टनांत)
२०२०-२१........१०२
२०२१-२२........१०५
२०२२-२३........१११
२०२३-२४........१०७
२०२४-२५........१०२
२०२५-२६........१००
सहा वर्षांपूर्वी शेती पाण्यासोबत केली तेव्हा एकरी ७० टन उत्पन्न निघायचे. शेतीमध्ये आधुनिकता आणल्याने उत्पन्न वाढले. याशिवाय केळी, हरभरा व कांदा पिकाचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली आहे. चालू वर्षी २४ गुंठे क्षेत्रामध्ये ३४ पोती भुईमुगाचे उत्पादन घेतले आहे.
- महेंद्र थोरात, ऊस उत्पादक शेतकरी
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