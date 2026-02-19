विधायक....अनगरच्या पाटील महाविद्यालया कडून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना गणवेश वाटप.
ANR26B02876
अनगर ः पाटील महाविद्यालय व युगंधर फाउंडेशनकडून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांच्या हस्ते गणवेशाचे वाटप करण्यात आले.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना गणवेशाचे वाटप
अनगर, ता. १९ ः येथील बाबूराव पाटील कला व शास्र महाविद्यालय व युगंधर फाउंडेशन, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाविद्यालयाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त लोकनेते बाबूराव पाटील साखर कारखान्यावरील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना गणवेशाचे वाटप राजन पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले.
याप्रसंगी राजन पाटील यांनी साखरशाळेत राबविलेल्या उपक्रमाचे व युगंधर फाउंडेशनच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक केले. याप्रसंगी युगंधर फाउंडेशनच्या सचिव प्रा.रश्मी माने यांनी सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक कामाचा आढावा प्रास्ताविकमध्ये घेतला. महाविद्यालयातील विविध उपक्रमांसाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी साखरशाळा या शासनाच्या उपक्रमाविषयी व युगंधर फाउंडेशनच्या कामाचे कौतुक केले. या साखरशाळेमध्ये ऊसतोड कामगारांची मुले ही बीड, धाराशिव, अहमदनगर व लातूर जिल्ह्यातील एकूण ९० मुलांना गणवेश वाटप करण्यात आले.
कार्यक्रमासाठी लोकनेते शुगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश जोगदे, मुख्य शेतकी अधिकारी एम. आय. देशमुख, नेताजी बोडके, महादेव माने, श्रीरंग थिटे, माऊली मुंढे, वैशाली म्हेत्रे, महाविद्यालयातील प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचारी व साखरशाळेतील विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन प्रा. महादेव चव्हाण यांनी केले.
