ऊसतोड कामगार घरी लवकरच परतणार; प्रशासनाकडून हालचाली सुरु

करंजगाव : कोरोनाचा संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी ऊस तोडणी हंगाम संपला तरी ऊस तोडणी कामगार अद्याप मावळातच स्थायिक आहेत. परंतु शासनाकडून ह्या कामगारांना घरी जाण्यासाठी परवानगी मिळाल्याने नाणे मावळातील ऊस कामगारांच्या टोळ्या गावाला पाठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कान्हे ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून श्री. संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने कामगारांच्या आरोग्य तपासणीला सुरुवात केली. नाणे मावळात एकोणीस टोळ्यांमध्ये सुमारे तीनशेहून अधिक कामगार कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अडकून पडले आहेत. ह्या सर्वांची आरोग्य तपासणी करुन ,ज्यांचे आरोग्य चांगले असेल अशा कुटुंबांना गावी पाठवले जाणार असल्याची माहिती कारखान्याचे विस्तार अधिकारी पांडुरंग मोहोळ यांनी दिली. यावेळी मयूर भेगडे, सखाराम काळे, प्रकाश आडकर, रवींद्र जांभुलकर, ग्रामीण रुग्णालय कान्हे येथील वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे कामगारांना आपल्या गावी जाणे मुश्कील होवून बसले आहे. त्यात ऊसतोड बंद झाल्याने त्यांच्या जनावरांना खाण्यास चारा (वाढे) देखील उपलब्ध नाही. वाढे विकून त्यांना मिळणारी रोजची खर्चीही बंद झाली असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आहे.एकीकडे गावाला जाता येत नाही तर दुसरीकडे हातात पैसा व जनावरांना चारा नसल्याने हे कामगार हतबल झाले आहेत.

