Coronavirus : महापालिकेकडून डॉक्टरांना दवाखाने उघडे ठेवण्याची सूचना मात्र, सक्ती अन्यायकारक

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून शहरातील डॉक्‍टरांना दवाखाने उघडे ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संकट प्रसंगी प्रशासनास आम्ही सर्व प्रकारची मदत करण्यास कटिबद्ध आहोत. परंतु, दवाखाने उघडे ठेवण्याची सक्ती अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका डॉक्‍टर वर्गाने घेतली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहर परिसरात सुमारे 450 लहान-मोठी खासगी रुग्णालये आणि 1 हजारांपेक्षा जास्त दवाखाने आहेत. कोरोनाचा संसर्ग होईल या धास्ती घेत काही डॉक्‍टरांनी त्यांचे दवाखाने बंद ठेवले होते. त्यामुळे, महापालिकेने डॉक्टरांच्या संघटनांना त्यांचे दवाखाने उघडे ठेवण्यासंदर्भात पत्रे पाठविली आहेत. परंतु, सद्यस्थितीत दवाखान्यांमध्ये गर्दी होऊन कोरोनाचा संसर्ग डॉक्टर, त्यांचे मदतनीस आणि इतर रुग्णांना होण्यापासून कसा थांबविता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करुन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) दवाखाने उघडे ठेवण्याची सक्ती अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. "आयएमए'चे प्रमुख मार्गदर्शक डॉ.दिलीप कामत, अध्यक्ष डॉ.सुहास माटे आणि सचिव डॉ.सुधीर भालेराव यांनी त्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यामध्ये, त्यांनी म्हटले आहे की,""रस्त्यावर कर्मचाऱ्यांची पोलीसांकडून होणारी अडवणूक, अनेक दवाखान्यांमध्ये वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचा अभाव व काही डॉक्टरांचे वय 65 वर्षांपुढील असल्याने केवळ 20 टक्के दवाखाने बंद आहेत. तर उर्वरीत 80 टक्के दवाखाने चालू आहेत. सर्व डॉक्टर्स दूरध्वनीवर उपलब्ध आहेत. जरुरीनुसार ते रुग्णांना दूरध्वनीवर किंवा प्रत्यक्ष वेळ देऊन दवाखान्यात सेवा देऊ शकतात. परंतु, दवाखाने उघडे ठेवण्याची सक्ती झाल्यास दवाखान्यात रुग्णांची संख्या वाढेल. तसेच त्याने, डॉक्‍टर किंवा त्यांच्या मदतनीसांकडून इतर रुग्णांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोकाही निर्माण होईल.'' महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील म्हणाले,""विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार आम्ही शहरातील आयएमए, "निमा' आदी डॉक्‍टरांच्या संघटनांना दवाखाने उघडे ठेवण्याबाबत पत्रे पाठविली आहेत. या संघटनांनी त्याबाबत आपापल्या सदस्यांना कळविणे अपेक्षित आहे.'

Web Title: The suggestion by the municipality to keep the clinics open however is strictly unjustified