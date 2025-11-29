Suhana Swasthyam 2025 : लक्ष्य ‘आरोग्य साक्षर’ भारताचे…

रेवंत हिमत्सिंगका फूड फार्मरदेशातील बहुतांश नागरिक पाकीटबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करताना त्यावरील ‘एक्स्पायरी डेट’ आणि ‘एमआरपी’ पाहतात. ‘एक्स्पायरी’ लांबच्या तारखेचे असलेले पाकीट घेण्यावर ते भर देतात. परंतु, ‘एक्स्पायरी डेट’ जितकी लांबच्या तारखेची तितका तो पाकीटबंद पदार्थ घातक असतो. नागरिकांनी पाकीटबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करताना आकर्षक ‘पॅकेजिंग’ला भुलून न जाता त्यातील घटक पदार्थ व त्यांच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक होणे गरजेचे आहे. या जागृतीसाठीच मी परदेशातून परत येत भारतीयांना ‘आरोग्य साक्षर’ करण्याचा निर्णय घेतला..गरिकांना ‘आरोग्य साक्षर’ करण्याच्या हेतूने मी अमेरिकेतील नोकरी सोडून भारतात आलो. अमेरिकेत बहुतांश नागरिक ‘पॅकेज फूड’ (पाकीटबंद खाद्यपदार्थ) खातात. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्या ‘तुमची उंची वाढविणारे, मजबूत बनविणारे, प्रथिने असणारे पदार्थ,’ असे खोटे दावे करतात. अमेरिकेप्रमाणेच भारतातही पॅकेज फूड कंपन्या खोटे दावे करीत नागरिकांची फसवणूक करतात. त्यामुळेच मी भारतातील पॅकेज फूड कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला..‘पॅकेज फूड’ धोकादायकभारतातही ‘पॅकेज फूड’बाबत चुकीच्या पद्धतीने मार्केटिंग होत आहे. तीन रुपयांच्या बिस्किटापासून तीन हजार रुपयांच्या प्रोटिन पावडरपर्यंत सगळेच आपले खाद्यपदार्थ आरोग्यदायी असल्याचा दावा करीत असले, तरी ते खाऊन नागरिक आजारी पडत आहेत. याचाच अर्थ पाकिटबंद पदार्थांमध्ये गुणवत्ता नाही. आणि हे पदार्थ आरोग्यदायीही नाहीत. खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त विचार केल्यास, अन्य वस्तूंमध्ये जास्त आणि कमी किमतीची वस्तू असा फरक करून जास्त किमतीच्या वस्तूत गुणवत्ता दिली जाते. परंतु, खाद्यपदार्थांबाबत असे होत नाही. नागरिकांनी याबाबत जागरूक असावे..‘फूड फार्मर’पेक्षाही ‘शुगर बोर्ड’ मोठा!केंद्र सरकारच्या ‘जागो ग्राहक जागो’ यानंतरचे ग्राहकांना जागृत करणारे देशातील दुसरे मोठे अभियान म्हणून आमच्या ‘लेबल पढेगा इंडिया’कडे पाहिले जाते. ‘लेबल पढेगा इंडिया’ या अभियानात आम्ही मोबाईलद्वारे व्हिडिओ बनविला आणि जागरूकता आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून मी प्रोत्साहित झालो. त्यानंतरचे ‘शुगर बोर्ड’ हे अभियान मला महत्त्वाचे वाटते. कारण, आता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) आणि आयसीएसईने प्रत्येक शाळेत ‘शुगर बोर्ड’ लावण्याचा नियम लागू केला. सरकारनेही प्रत्येक सरकारी कार्यालय आणि रुग्णालयात हा फलक लावण्यात येईल, अशी घोषणा केली. अनेक रुग्णालयात प्रवेश करताच आता ‘शुगर बोर्ड’ दिसतो. छोट्याशा गावात, तेथील शाळांमध्ये ‘शुगर बोर्ड’ लावण्यात आल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर दिसतात. त्यांना ‘फूड फार्मर’ कोण आहे, हे माहितीही नसते, परंतु, त्यांना ‘शुगर बोर्ड’ माहीत आहे. हेच अभियानाचे यश आहे. ‘फूड फार्मर’पेक्षाही ‘शुगर बोर्ड’ प्रसिद्ध झाल्याचा मला अभिमान वाटतो. ग्राहकांमध्ये पाकिटबंद खाद्यपदार्थांमध्ये असणारे घातक घटक पाहण्याबाबत जागरूकता होते आहे. त्याचवेळी सुरवातीच्या टप्प्यातच मोठ-मोठ्या कंपन्यांकडून कायदेशीर नोटिसा मिळाल्या. मी सुरवातीला घाबरून सोशल मीडियावरून व्हिडिओ काढत होतो, मात्र आता संबंधित कंपन्यांना न्यायालयात आव्हान देत आहे. त्यातून संबंधित कंपन्या पाकिटबंद खाद्यपदार्थांत वापरत असलेले घातक घटक आणि त्यांचा आरोग्यावरील दुष्परिणाम प्रकर्षाने समोर येत आहेत..Nanded Crime : गोळीचा चुकला 'नेम', मग फरशीने केला 'गेम'; जुन्या वादातून २५ वर्षीय युवकाचा फरशी-दगडाने ठेचून खून.अन्नसुरक्षा महत्त्वाचीदेशातील पाकीटबंद खाद्यपदार्थ किंवा गल्लो-गल्ली विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे उपलब्ध स्रोतांचा विचार करता, ते बऱ्यापैकी काम करीत आहेत. देशातील १४० कोटी लोकांची खाण्याची सवय नियंत्रित करणे, ही कठीण गोष्ट आहे. अनेकदा काही चुकीचे घडल्यावर आपण सरकारकडे बोट दाखवतो, मात्र त्यांनाही सगळे व्यवस्था चालविणे अवघड आहे. खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्समध्ये पदार्थांत कोणते घातक रंग, घटक वापरले जातात, हे शोधणे अशक्य आहे. हे काटेकोरपणे तपासण्याइतकी व्यवस्थाही आपल्याकडे नाही. आरोग्याबाबत आपण कायम रुग्णालये, औषधे याबद्दल बोलतो, मात्र ‘अन्न सुरक्षा’बद्दल जागरूकता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे..लहान मुले बनतायेत ‘टार्गेट’लहान मुले ‘जंक फूड’कडे लवकर आकर्षित होतात. त्यांना या फूडसोबत खेळण्यासाठी काहीतरी देणे, हे आमिष आहे. मुलांना लहानपणापासूनच पाकिटबंद खाद्यपदार्थांमधून साखरेची सवय लावली जाते. त्यामुळे मोठे झाल्यावर त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. युरोप, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये नागरिक खाद्यपदार्थांबाबत अधिक जागरूक आहेत. अमेरिकेत हे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरी भारतापेक्षा अधिक आहे. कंपन्यांनी स्वत:ची जबाबदारी ओळखून लहान मुलांना अशा सवयी लावणारे घटक टाळावेत. खाद्यपदार्थांची निर्मिती करताना नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे. याबाबत केंद्र सरकारनेच कंपन्यांना काटेकोर नियम लावणे आवश्यक आहे. याबाबत पालकांमध्येही जागरूकता हवी. त्यांनी पॅक, जंक फूडची सवय मुलांना लावू नये. एखादा खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यापूर्वी त्यावरील लेबल नीट, काळजीपूर्वक वाचावे. समजले नाही, तर अधिक माहिती घ्या आणि पाकिटबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करायचा की नाही, हा निर्णय घ्या. खाद्यपदार्थांत कोणते घटक वापरले आहेत, त्याचे प्रमाण किती आहे हे गांभीर्याने पाहा. बहुतांश नागरिक ‘पॅक फूड’वरील केवळ ‘एक्स्पायरी डेट’ किंवा ‘एमआरपी’ पाहतात. ‘एक्स्पायरी डेट’ जितक्या लांबच्या तारखेची असेल, तितके तो पदार्थ टिकवून ठेवण्यासाठी वापरले घटक घातक असतात. म्हणूनच नागरिकांनी लेबल वाचूनच संबंधित पाकिटबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करावा. कंपन्यांनी ग्राहकहित विचारात घेऊन पाकिटबंद खाद्यपदार्थांची निर्मिती करावी. देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करू नये..घातक सौंदर्यप्रसाधनेपाकिटबंद खाद्यपदार्थांपेक्षा सौदर्यंप्रसाधनाच्या उत्पादनात अधिक घातक घटक वापरले जातात. येथे खाद्यपदार्थांप्रमाणे उत्पादनातील घटकांची माहिती देण्याचा नियम पाळला जात नाही. ट्रेंडनुसार कंपन्या ‘प्रॉडक्ट’ तयार करतात. उदाहरणार्थ, ‘कॉफी’ हे चर्चेत असल्यास कॉफी फेस वॉश, कॉफी असणारी क्रिम आदी प्रॉडक्ट बनविले जातात. परंतु, त्यात केवळ कॉफीचा सुगंध असतो, प्रत्यक्षात कॉफीचे घटक वापरलेले नसतात. त्यामुळे सौंदर्यप्रसाधनांमध्येही लेबल असणे आवश्यक असून, त्याबाबत पुढील काळात जागृती करणार आहे. मला एखादा खाद्यपदार्थ खात असल्यास त्यातील दोषच अधिक दिसतात! दर आठवड्याला येणाऱ्या ई-मेलमधील दोनशेहून अधिक मेल केवळ खाद्यपदार्थांबाबतच्या तक्रारींचे असतात. याशिवाय, ‘फूड फार्मर’च्या सोशल मीडियावर ‘रेस्टॉरंटमध्ये जेवणात झुरळ सापडले,’ यांसह अनेक किडे सापडल्याची छायाचित्रे पोस्ट केल्याचे दिसून येतात. यावर नैसर्गिक व ताजे पदार्थ खाणे सर्वोत्तम उपाय आहे. सातत्याने घातक पदार्थ खाल्ल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे, हे लक्षात घेऊन प्रत्येकाने सजग राहणे गरजेचे आहे.(शब्दांकन : मीनाक्षी गुरव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 