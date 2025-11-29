पुणे

Suhana Swasthyam 2025 : लक्ष्य ‘आरोग्य साक्षर’ भारताचे…

The 'Label Padhega India' Campaign : अमेरिकेतील नोकरी सोडून भारतात आलेल्या एका नागरिकाने पाकीटबंद खाद्यपदार्थ (पॅकेज फूड) आणि त्यांच्यातील घातक घटकांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘लेबल पढेगा इंडिया’ आणि ‘शुगर बोर्ड’ यांसारखी अभियाने सुरू केली असून, त्यांनी नागरिकांना आरोग्य साक्षर होण्याचे आवाहन केले आहे.
रेवंत हिमत्सिंगका फूड फार्मर

देशातील बहुतांश नागरिक पाकीटबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करताना त्यावरील ‘एक्स्पायरी डेट’ आणि ‘एमआरपी’ पाहतात. ‘एक्स्पायरी’ लांबच्या तारखेचे असलेले पाकीट घेण्यावर ते भर देतात. परंतु, ‘एक्स्पायरी डेट’ जितकी लांबच्या तारखेची तितका तो पाकीटबंद पदार्थ घातक असतो. नागरिकांनी पाकीटबंद खाद्यपदार्थ खरेदी करताना आकर्षक ‘पॅकेजिंग’ला भुलून न जाता त्यातील घटक पदार्थ व त्यांच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूक होणे गरजेचे आहे. या जागृतीसाठीच मी परदेशातून परत येत भारतीयांना ‘आरोग्य साक्षर’ करण्याचा निर्णय घेतला.

