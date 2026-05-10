कऱ्हाड ः प्रा.डॉ.सुहासकुमार बोबडे यांच्या ग्रंथास उत्कृष्ठ ग्रंथ संशोधन पुरस्कार

कऱ्हाड, ता. १० ः बेळगाव येथील वाङ्‌मय चर्चा मंडळाच्या वतीने दरवर्षी देण्यात येणारा वाङ्‌मयीन क्षेत्रातील २०२५ मधील समीक्षा व संशोधन ग्रंथ पुरस्कार येथील प्रा. डॉ. सुहासकुमार बोबडे यांच्या मराठी कवितेतील मानवतावाद या ग्रंथास जाहीर झाला.
रोख तीन हजार, स्मृतिचिन्ह व मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या यशाबद्दल श्री कालिकादेवी पतसंस्थेचे कुटुंबप्रमुख मुनीर बागवान-सावकार, अध्यक्ष राजन वेळापुरे, उपाध्यक्ष अनिल सोनवणे, कार्यलक्षी संचालक विवेक वेळापुरे, अरुण जाधव, डॉ. संतोष मोहिरे, प्रा. अशोक चव्हाण, शरदचंद्र देसाई, सुरेश भंडारी, राजेंद्रकुमार यादव, डॉ. जयवंत सातपुते, निरंजन मोहिरे, जयाराणी जाधव, सीमा विभूते, सुरेश कोळेकर, पारस विजापुरे आदींनी अभिनंदन केले.

प्रा. डॉ. सुहासकुमार बोबडे
