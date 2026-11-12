मराठी रॅपमधून भाषेची ताकद !

पुणे, ता. १२ ः कधी शब्दांची लय, कधी कवितेचा भाव, तर कधी बडबडगीतांचा खेळकर अंदाज...त्यासह ‘बेला’, ‘अस्थिरता’ यासारख्या रचना सादर करत मराठी रॅपर सुजय जाधव (सुजय जिब्रिश) यांनी गुरुवारी मराठी रॅपच्या माध्यमातून मानवी भावविश्व, एकटेपणा आणि अस्वस्थता यांचे दर्शन घडविले. ‘क ला काना का’ यासारख्या भाषिक प्रयोगांतून त्यांनी मराठी शब्दांची ताकदही उलगडली. रॅपच्या तालावर रंगलेल्या या अनोख्या मैफलीला रसिकांनीही तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
‘द सात्त्विक रॅप’ या कार्यक्रमात प्रसिद्ध मराठी रॅपर, लेखक व कवी सुजय जाधव यांनी गुरुवारी आपल्या सादरीकरणातून रॅपचे वेगळे विश्व उभे केले. जाधव यांनी सहजसोप्या पद्धतीने ‘मराठी रॅप’चे अंतरंग उलगडले. ‘रॅप म्हणजे केवळ मनोरंजन नसून भावना, विचार आणि अनुभव व्यक्त करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे’, असे सांगत त्यांनी मराठी कविता आणि रॅप यांच्यातील नाते स्पष्ट केले. मराठी कवितेतील लय, ताल आणि शब्दसंपत्तीचाही त्यांनी ऊहापोह केला. ‘रॅपसाठी विशिष्ट भाषा किंवा बोलीची गरज नसते. प्रत्येक प्रादेशिक बोलीभाषेत रॅपची स्वतंत्र ताकद दडलेली आहे. पारंपरिक काव्यरचना आणि आधुनिक विचार यांची सांगड घालत मराठी भाषेतही अनेक प्रयोग करता येतात,’ असे सांगत त्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण मराठी रॅपचे सादरीकरण केले.
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