खंडाळा - सुखेड शाळेचा सेहसंमेलन - ४६ हजाराचा शैक्षणिक उठाव .
सुखेड शाळेचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
खंडाळा, ता. ४ : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, सुखेड (ता. खंडाळा) येथे शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात मुलांनी अप्रतिम कलाविष्कार दाखवत कार्यक्रमात रंगत आणली.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा परिषद सदस्य ऋषिकेश धायगुडे व पंचायत समिती सदस्य वंदना रमेश धायगुडे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी पाहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी व अंगणवाडीने विविध सांस्कृतिक ठेवा जतन करणारे आपले कलागुण सादर केले. यास प्रेक्षकांनी मोठी दाद दिली.
कार्यक्रम यशस्वितेसाठी मुख्याध्यापक सोळसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजेंद्र खुडे, राजेंद्र रासकर, अशोक वाघोले, अंगणवाडी सेविका वैशाली धायगुडे यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी सरपंच रवींद्र धायगुडे, माजी सरपंच गणेश धायगुडे, डॉ. नितीन सावंत, उपसरपंच वैशाली धायगुडे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संदीप धायगुडे, उपाध्यक्ष प्रियांका धायगुडे, महेश शेळके, शरद कोकरे, पोलिस पाटील रमेश धायगुडे, तंटामुक्त अध्यक्ष अक्षय धायगुडे व मुख्याध्यापक बाळासाहेब सोळसकर उपस्थित होते.
06024
सुखेड : सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ऋषिकेश धायगुडे, वंदना धायगुडे, सरपंच व इतर मान्यवर.
