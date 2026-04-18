Pune News: पुण्यात ‘सुखोई’चा अपघात; धावपट्टीवर आग; पन्नास विमानांची उड्डाणे रद्द

Sukhoi Fighter Jet Accident at Pune Airport: पुणे विमानतळावर भारतीय हवाई दलाचे सुखोई लढाऊ विमान धावपट्टीवर हार्ड लँडिंग केल्याने आग लागली. विमानधावपट्टी तात्पुरती बंद झाली असून, नागरी विमान वाहतूक विस्कळीत झाली.
Saisimran Ghashi
Updated on

पुणे: पुणे विमानतळावर शुक्रवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. भारतीय हवाई दलाचे ‘सुखोई’ लढाऊ विमान धावपट्टीवर उतरत असताना ‘हार्ड लँडिंग’ झाले. या अपघातानंतर विमानाने पेट घेतल्याने विमानतळावर एकच खळबळ उडाली. या घटनेमुळे पुणे विमानतळावरील नागरी विमान वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली असून, प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. किमान ५० प्रवासी विमानांना याचा थेट फटका बसला आहे.

