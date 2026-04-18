Pune News: पुण्यात ‘सुखोई’चा अपघात; धावपट्टीवर आग; पन्नास विमानांची उड्डाणे रद्द

पुणे: पुणे विमानतळावर शुक्रवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. भारतीय हवाई दलाचे 'सुखोई' लढाऊ विमान धावपट्टीवर उतरत असताना 'हार्ड लँडिंग' झाले. या अपघातानंतर विमानाने पेट घेतल्याने विमानतळावर एकच खळबळ उडाली. या घटनेमुळे पुणे विमानतळावरील नागरी विमान वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली असून, प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. किमान ५० प्रवासी विमानांना याचा थेट फटका बसला आहे. . शुक्रवारी रात्री साडे दहाच्या सुमारास सुखोई विमान रन-वे क्रमांक १० वर लँडिंग करत होते. यावेळी वैमानिकाकडून 'हार्ड लँडिंग' झाले. जमिनीवर आदळल्यामुळे विमानाचे टायर आणि धावपट्टी यांच्यात प्रचंड घर्षण झाले. त्यातून ठिणग्या उडून विमानाच्या मागील भागाला आग लागली..Pune Airport: पुणे विमानतळावर हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात; लँडिंग करताना गिअर निकामी.विमानाला आग लागल्याचे लक्षात येताच धावपट्टीवर तैनात असलेल्या अग्निशामक दलाच्या गाड्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. मात्र विमानाचे आणि धावपट्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे..अपघातग्रस्त विमान धावपट्टीच्या मधोमध अडकून पडल्याने धावपट्टी तात्पुरती बंद करण्यात आली. याचा थेट फटका नागरी विमान वाहतुकीला बसला आहे. पुण्याहून बाहेर जाणाऱ्या सर्व विमानांची उड्डाणे थांबवण्यात आली. इतर शहरांतून पुण्याच्या दिशेने येणारी विमाने हवेतच घिरट्या घालत होती. अखेर इंधन आणि सुरक्षिततेचा विचार करून त्यांना पुन्हा मूळ शहरात (नागपूर, बंगळुरू, चेन्नई) परत पाठवण्यात आले आहे..अचानक विमानसेवा ठप्प झाल्याने विमानतळावर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली असून, गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. हवाई दलाचे तांत्रिक पथक धावपट्टीवरून सुखोई विमान बाजूला करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. धावपट्टीची दुरुस्ती केल्यानंतरच विमान वाहतूक पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे.