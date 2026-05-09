पुणे

कोपर्डे हवेली : उन्हाळी शिबिराची सांगता...

बनवडीत उन्हाळी शिबिराची सांगता

विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण; विविध उपक्रम उत्साहात

कोपर्डे हवेली, ता. ९ : शिक्षण मंडळ, बनवडीचे जागृती विद्यामंदिर व संजीवनी प्राथमिक विद्यामंदिर, बनवडी येथे आयोजित उन्हाळी शिबिराची सांगता उत्साहात झाली. कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवाजी हायस्कूल, मसूर येथील उपशिक्षक राजेंद्र जाधव उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते शिबिरात सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले.
यावेळी श्री. जाधव यांनी सांगितले, की शिबिरात घेण्यात आलेले विविध उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त असून, त्याचा फायदा त्यांच्या भावी जीवनात निश्चितच होईल. त्याचबरोबर शाळेचा गुणात्मक दर्जाही उंचावलेला दिसून येईल.
शिबिरादरम्यान माती काम, हॉर्स रायडिंग, स्वीमिंग, चित्रकला, कागदकाम, वक्तृत्व कला, बालसंस्कार, अभिनय कला यांसह विविध शैक्षणिक व मनोरंजनात्मक उपक्रम राबविण्यात आले. लेझीम व गजी नृत्याचाही समावेश होता.
कार्यक्रमात कला दिग्दर्शक व अभिनेता वासू पाटील (चांडाळ चौकडी फेम) यांनी विद्यार्थ्यांसाठी मनोरंजनात्मक खेळ घेतले. यात प्रथम १० क्रमांक पटकावणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व कृष्णाई पार्क येथे एक दिवस मोफत फनी गेम्सची संधी देण्यात आली.
याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शंकरराव खापे, उपाध्यक्ष किशोर पाटील, सचिव बी. बी. कोठावळे, विनायक माळी यांच्यासह संचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. व्ही. के. जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले.
