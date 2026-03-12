पुणे

Water Tanker : उन्हाळा सुरू होताच पुण्यात टँकर‘राज’

पुणे महापालिकेकडून केला जाणार पाणी पुरवठा अपुरा असल्याने टँकर मागविण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - उन्हाळ्याचा चटका वाढत असताना पाण्याची मागणी वाढत आहे. महापालिकेकडून केला जाणार पाणी पुरवठा अपुरा असल्याने टँकर मागविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावेळेचा उन्हाळा तीव्र असण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना गेल्यावर्षीच्या तुलनेत टँकरची मागणीही साडे सहा हजारांनी वाढली आहे. पुढे ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

