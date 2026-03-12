Water Tanker : उन्हाळा सुरू होताच पुण्यात टँकर‘राज’

पुणे - उन्हाळ्याचा चटका वाढत असताना पाण्याची मागणी वाढत आहे. महापालिकेकडून केला जाणार पाणी पुरवठा अपुरा असल्याने टँकर मागविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावेळेचा उन्हाळा तीव्र असण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना गेल्यावर्षीच्या तुलनेत टँकरची मागणीही साडे सहा हजारांनी वाढली आहे. पुढे ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. .महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर महिन्यापासूनच शहरातील काही भागांत टँकरच्या मागणीत वाढ होऊ लागली होती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात ही मागणी आणखी वाढली असून उन्हाळा तीव्र होत गेल्यास पुढील काही महिन्यांत टँकरची संख्या आणखी वाढणार आहे..विशेषतः फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच टँकरच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. धनकवडी, कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी, किरकिटवाडी, वडगाव बुद्रुक, धायरी, वाघोली, धानोरी, लोहगाव, सूस आणि पाषाण या उपनगरांमधून टँकरची मागणी वाढत असल्याचे दिसत आहे.ज्या भागांमध्ये महापालिकेला नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही, किंवा जिथे कमी दाबाने आणि अपुरा पाणीपुरवठा होतो, तसेच ज्या ठिकाणी जलवाहिन्यांचे जाळे विकसित झालेले नाही, त्या भागांना महापालिका टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करत आहे. या भागांमध्ये टँकरद्वारे दिले जाणारे पाणी मोफत असते. याशिवाय शहरातील इतर भागांतील नागरिकांच्या मागणीनुसार महापालिका ठराविक शुल्क आकारूनही टँकरने पाणीपुरवठा करते..तसेच खासगी टँकर चालकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका कमी दरात पाणी भरून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देते.टँकर भरण्यासाठी महापालिकेने पर्वती, वडगाव शेरी, धायरी, रामटेकडी, चतुश्रृंगी, पद्मावती आणि पटवर्धन बाग येथे सात टँकर पॉइंट उभारले आहेत. या ठिकाणांहून महापालिकेचे तसेच खासगी ठेकेदारांचे टँकर शहरातील विविध भागांमध्ये पाणीपुरवठा करतात..महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार टँकर फेऱ्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यंदा जानेवारी महिन्यात ४२ हजार ५४२ टँकरच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. फेब्रुवारीमध्ये ही संख्या वाढून ४६ हजार ६८ वर पोचली तर गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ३९ हजार ४८८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता..तीन वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यातील टँकरची मागणीफेब्रुवारी २०२३-२४ : ३३,९५१फेब्रुवारी २०२४-२५ : ३९,४८८फेब्रुवारी २०२५-२६ : ४६,०६८.'उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची मागणी वाढते. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच उन्हाची तीव्रता वाढल्याने टँकरची मागणी वाढत आहे. ज्या भागात कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे, महापालिकेची यंत्रणा नाही तेथे मोफत टँकर पुरविले जात आहेत.'- नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.