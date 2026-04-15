Summer Heatwave : राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; मराठवाड्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’

पुणे - राज्यात उन्हाचा कडाका पुढील तीन ते चार दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये, तसेच अकोला, अमरावती आणि वर्धा येथे गुरूवारी (ता. १६) उष्णतेची लाट येण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी या जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट'चा इशारा देण्यात आला आहे..भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुढील चार दिवस कमाल तापमानात एक ते दोन अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर विदर्भात पुढील ४८ तासांत दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने तापमान वाढेल, असा अंदाज आहे. परिणामी राज्यात उन्हाची तीव्रता वाढणार आहे. दरम्यान, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात हवामान कोरडे राहणार आहे. तर, पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी गुरूवारी उष्ण व दमट वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..कर्नाटक आणि लगतच्या महाराष्ट्रावर समुद्रसपाटीवर वातावरणाच्या मधल्या थरात निर्माण झालेल्या प्रति चक्रीय स्थितीमुळे (ॲन्टी सायक्लॉन) उष्णतेची तीव्रता वाढत आहे. उत्तर कर्नाटकावर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, मध्य महाराष्ट्रात लोहगाव, जळगाव, मालेगाव, सांगली, सातारा आणि सोलापूर येथे कमाल तापमानाने चाळीशी ओलांडली आहे..मराठवाड्यात धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि बीडमध्ये तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. तर विदर्भातील अकोल्यात ४४.२ अंश सेल्सिअस असे राज्यातील सर्वोच्च कमाल तापमान नोंदविले गेले आहे. यासह अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, वाशिम, वर्धा, यवतमाळ येथील तापमानाच्या पारा चढता असल्याचे दिसून येते..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेला इशारा -- विदर्भ : बुधवार (ता.१५) ते रविवार (ता.१९) पर्यंत उष्णतेची लाटेची स्थिती- मध्य महाराष्ट्र : बुधवार (ता. १५) ते शनिवार (ता. १८) पर्यंत उष्णतेची लाट- मराठवाडा : गुरुवार (ता. १६) ते शनिवार (ता. १८) दरम्यान उष्णतेची लाट.पुणे जिल्ह्यात तापमानाने ओलांडली चाळीशीपुण्यातील तापमानाचा पारा चाळीशी ओलांडण्याची शक्यता होती. दरम्यान पुण्यात ३९.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. शिवाजीनगर (३९.२), कोरेगाव पार्क (३९.३), मगरपट्टा (३९.६), हडपसर (३८.५), वडगाव शेरी (३८.८), चिंचवड (३८.७) येथे तापमानाचा पारा ३९ ते ३८ अंश सेल्सिअस इतका नोंदविण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर (४०.४), लवळे (४०.४) आणि बारामती (४०.२) येथील कमाल तापमानाने चाळीशी ओलांडली आहे.