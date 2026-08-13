पुणे

ओतूर बाजारात कांदा ३५१ रुपये १० किलो

ओतूर बाजारात कांदा ३५१ रुपये १० किलो
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ओतूर, ता. १३ : जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ओतूर उपबाजारात गुरुवारी उन्हाळी कांद्याची २६ हजार ८०८ पिशव्यांची मोठी आवक झाली. यावेळी गोळा कांद्याला प्रति १० किलोस कमाल ३५१ रुपये भाव मिळाल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती ॲड. संजय काळे यांनी दिली.
ओतूर येथील लिलावात सुपर कांद्याला २५० ते ३०० रुपये, गोल्टीला १०० ते २५० रुपये, तर बदला कांद्याला १०० ते २२० रुपये भाव मिळाला. बटाट्याची १६ पिशव्यांची आवक होऊन त्यास ५० ते १२० रुपये दर मिळाला. बाजार आवारात एकूण २६ हजार ८२४ पिशव्यांची नोंद झाली.

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