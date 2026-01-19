पुणे

Pune Airport Flight : उन्हाळी हंगामातही १५ स्लॉट ‘हवे’तच; नव्या उड्डाणांची शक्यता धूसर

Pune Airport Flight News : पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामात १५ नवीन स्लॉट मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामात १५ नवीन स्लॉट मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. एप्रिलमध्ये पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीचे नूतनीकरणाचे काम होणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासन व विमान कंपन्यांनी सेवा बाधित न होता हे काम करण्याची विनंती हवाई दलाला केली आहे.

