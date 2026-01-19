Pune Airport Flight : उन्हाळी हंगामातही १५ स्लॉट ‘हवे’तच; नव्या उड्डाणांची शक्यता धूसर

पुणे - पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामात १५ नवीन स्लॉट मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. एप्रिलमध्ये पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीचे नूतनीकरणाचे काम होणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासन व विमान कंपन्यांनी सेवा बाधित न होता हे काम करण्याची विनंती हवाई दलाला केली आहे..त्यानुसार नोटम (नोटीस टू एअरमन) या वेळेत धावपट्टीचे काम होणार आहे. प्रशासनाला विमानांच्या वेळापत्रकासाठी कसरत करावी लागणार असल्याने त्यात नवीन स्लॉट मिळणे अशक्य असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले.हवाई दलाच्या पुणे विमानतळासह जोधपूर व श्रीनगर विमानतळाचा ‘संयुक्त-वापर’ होतो. या तिन्ही विमानतळांवरील धावपट्टीच्या नूतनीकरणाचे काम केले जाणार आहे. या संदर्भात नुकतेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विपिन कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत बैठक झाली..याला हवाई दलाचे वरिष्ठ अधिकारी व विमान कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. फेब्रुवारीत धावपट्टीचे काम करण्याबाबत चर्चा झाली, मात्र त्यावर एकमत न झाल्याने एप्रिलमध्ये हे काम केले जाणार आहे. मात्र त्याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. ‘नोटम’च्या वेळेतच हे काम करण्यात येणार आहे..एरोब्रिजअभावी रखडले स्लॉटगेल्या वर्षी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे विमानतळाला १५ नवीन स्लॉट मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. पुणे विमानतळाच्या हिवाळी हंगामात हे स्लॉट मिळतील या दृष्टीने प्रयत्न केले, मात्र हवाई दलाकडून १५ स्लॉट देण्यात आलेच नाही. आता हिवाळी हंगाम संपत आला आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात उन्हाळी हंगाम सुरू होत आहे.विविध कंपन्यांनी स्लॉटसाठी प्रस्ताव ‘डीजीसीए’कडे पाठविला आहे. मात्र पुणे विमानतळावर एरोब्रिजची संख्या वाढणार नाही, तोपर्यंत स्लॉट वाढविता येणार नाही, अशी भूमिका हवाई दलाने घेतल्याचे समजते. परिणामी मंजूर झालेले स्लॉट उन्हाळी हंगामातही मिळण्याची शक्यता धूसर आहे..प्रवाशांना फटकाजेव्हा स्लॉटची संख्या मर्यादित असते आणि मागणी जास्त असते, तेव्हा विमान कंपन्या तिकिटांचे दर वाढवितात. परिणामी प्रवाशांना जास्तीची रक्कम मोजावी लागेल.पुण्याहून नवीन शहरांसाठी सेवा सुरू करावी अशी प्रवाशांची मागणी आहे. मात्र स्लॉट वाढले नाही तर नवीन शहरांसाठी सेवा सुरू होणार नाही.पुण्याहून रात्रीच्याच वेळी विमानांचे सर्वाधिक उड्डाणे होतात. नवीन स्लॉट नसल्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या सोयीनुसार वेळेची निवड करता येत नाही. परिणामी प्रवाशांना पहाटे किंवा मध्यरात्रीचे विमान निवडावे लागते..पुणे विमानतळासाठी १५ नवीन स्लॉट आधीच मंजूर झाले आहेत. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात या स्लॉटमधून विमानसेवा सुरू होईल असे प्रयत्न आहेत. यात नवीन शहरांसाठीदेखील सेवा मिळेल. परिणामी पुणेकरांची सोय होईल.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्रीपुणे विमानतळाला १५ नवीन स्लॉट मिळाल्यास पुण्याची कनेक्टिव्हिटी वाढण्यास मदत होईल. शिवाय मोठ्या शहरांसाठी होत असलेल्या उड्डाणात वाढ होईल. परिणामी तिकिटांचे दर कमी करण्यास मदत होईल. नवीन स्लॉट वाढल्यास प्रवाशांना सर्वाधिक फायदा होईल.- अमेय जोशी, हवाई वाहतूकतज्ज्ञ, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.