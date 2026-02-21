पुणे

Pune News : सनसिटीजवळील पूल एप्रिलमध्ये सेवेत

कोथरूड, कर्वेनगर, सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यासह (सिंहगड रस्ता) महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकणाऱ्या सनसिटी ते कर्वेनगरला जोडणाऱ्या पुलाचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून एप्रिलअखेरपर्यंत ते पूर्ण होऊ शकते. हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यास सिंहगड रस्ता, कोथरूड, कर्वेनगर या दरम्यान प्रवास करणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

