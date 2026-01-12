पुणे

Pune Municipal Election : : आवाज वाढला; रविवार गाजला! पदयात्रा, फेरी, घरभेटींवर उमेदवारांचा भर

निवडणुकीतील गेल्या आठवडा पक्षांच्या जाहीरमान्यांबरोबरच आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजला. मंगळवारी (ता. १३) प्रचाराची सांगता होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पदयात्रा, दुचाकी फेरीपासून ते प्रत्यक्ष घरभेटीवर भर देत अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सर्वच उमेदवारांनी रविवारी केला. प्रचारातला आजचा रविवार हा शेवटचा असल्याने उमेदवारांच्या कुटुंबातील सदस्यांबरोबरच सर्व मित्रपरिवार एकाच वेळी रस्त्यावर उतरवल्याने सकाळपासून शहरात प्रचाराचा जोर वाढला होता. रिक्षांवरील भोग्यांचा कलकलाट, घोषणाबाजीने शहर दणाणून गेल्याने शेवटचा रविवार प्रचाराच्या आवाजाने गाजला.

