Baramati By-Election : सुनेत्रा पवार सोमवारी विधानसभेसाठी दाखल करणार उमेदवारी अर्ज , इतिहासाची होणार पुनरावृत्ती

NCP Strategy Behind Sunetra Pawar's Candidature : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सोमवारी (ता. 6) बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणूकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून सोमवार (ता. 6) ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. .सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांना सहा महिन्यात आमदार व्हावे लागते. त्या मुळे अजित पवार यांच्या जागेवर सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने घेतला आहे. त्या नुसार सुनेत्रा पवार सोमवारी अर्ज दाखल करत आहेत. राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य मंत्री, आमदार, पदाधिकारी, पवार कुटुंबिय या प्रसंगी उपस्थित असतील. .पवार कुटुंबियांच्या परंपरेनुसार सकाळी श्री क्षेत्र कण्हेरी येथील मारुतरायाचे दर्शन घेत त्या विद्या प्रतिष्ठानवरील अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळी वंदन करण्यासाठी जाणार आहेत. तेथून बारामतीतील कसब्यातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व त्या नुंतर इंदापूर रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकस्थळी त्या अभिवादन करतील. त्या नंतर साडेदहा वाजता कविवर्य मोरोपंत सभागृहात मेळावा होणार असून तेथे त्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील. तेथून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रशासकीय भवन येथे जाणार आहे. .Baramati Assembly Election : बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार का..? पारंपरिक विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष....इतिहासाची पुनरावृत्तीसन 1991 मध्ये अजित पवार हे सुरवातीला खासदार म्हणून निवडून गेले होते व पुन्हा पोटनिवडणूकीतून ते बारामती विधानसभा मतदारसंघातून आमदार झाले होते. सन 1991 ते सन 2025 अशी तब्बल 35 वर्षे अजित पवार मोठया मताधिक्याने बारामतीतून विजय होत होते. आता सुनेत्रा पवार याही राज्यसभेवर खासदार झाल्या आणि त्याही पोटनिवडणूकीतूनच आमदार म्हणून निवडून जाणार आहेत. बारामती विधानसभा मतदारसंघातून या पूर्वी 1952 मध्ये गुलाबराव मुळीक, 1957 मध्ये नानासाहेब जगताप हे बारामतीचे आमदार म्हणून निवडून आले. यानंतर 1962 मध्ये काँग्रेसच्या मालतीबाई शिरोळे या मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून गेल्या. .त्यानंतर 1967 मध्ये शरद पवार बारामतीच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. ते 1967, 1972, 1978, 1980, 1985 आणि 1990 असे सलग सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून गेले. 1991 आणि 1995 या दोन विधानसभेच्या निवडणूका अजित पवार यांनी कॉंग्रेसकडून लढविल्या. सन 1999 मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि त्या नंतर 1999, 2004,2009.2014,2019 व 2024 असे आठ वेळा अजित पवार बारामतीचे आमदार म्हणून विजयी झाले होते. अनेकदा राज्यात सर्वाधिक मताधिक्याचाही विक्रम त्यांनी केला होता. सहा वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचा मानही अजित पवार यांच्या नावावर आहे. सन 1967 नंतर 2026 पर्यंत तब्बल 59 वर्षे ज्येष्ठ नेते शरद पवार व अजित पवार यांची बारामतीवर निर्विवाद सत्ता होती. .आता मालतीबाई शिरोळे यांच्या नंतर दुस-या महिला आमदार होण्यासाठी सुनेत्रा पवार निवडणूक लढविणार आहेत. बारामती विधानसभा मतदारसंघावर पवार कुटुंबियांचे वर्चस्व होते व भविष्यातही ते असेच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. .आता स्वताःसाठी प्रचार करावा लागणार....गेली अनेक वर्षे सुनेत्रा पवार खासदार व आमदारकीच्या निवडणूकीमध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे व अजित पवार यांचा कायम प्रचार करायच्या. त्या निमित्ताने तालुक्यात दौरे करत त्या छोटया सभा घेत मतदारांशी संवाद साधत असत. मात्र नियतीच्या फे-यामुळे आता त्यांना स्वताःसाठीच मते मागावी लागणार आहेत. अजित पवार यांच्या निधनाचे दुःख बाजूला ठेवून त्यांनी आता पक्षविस्तार व बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.