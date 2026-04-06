Sunetra Pawar : 'दादांनंतरची ही पहिलीच निवडणूक, त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्याची बारामतीकरांना संधी'; पोटनिवडणुकीबाबत काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार?

बारामती : विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक माझी नसून बारामतीकरांची आहे आणि बारामतीकरच ही निवडणूक हातात घेत मला मोठ्या मताधिक्याने विजयी करतील, पवार कुटुंबीयांची सून म्हणून इतकी वर्षे ज्या प्रमाणे कुटुंबाची काळजी घेतली, या पुढील काळात बारामतीकर व राज्यातील जनतेची काळजी मी घेईन, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज आपल्या भावना व्यक्त केल्या..बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवार म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी सोमवारी (ता. 6) उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्या अगोदर झालेल्या मेळाव्यात त्यांनी भावनिक पण तितकेच खंबीर भाषण केले..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रय भरणे, अण्णा बनसोडे, आदिती तटकरे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य आजी माजी आमदार, खासदार, पार्थ पवार व जय पवार यांच्यासह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते. सुनेत्रा पवार सुरवातीला काहीशा भावुक झाल्या, पण नंतर मात्र बारामतीसह राज्याचा विकास थांबणार नाही, हे त्यांनी अत्यंत ठामपणे सांगत बारामतीकरांना विश्वास देऊ केला..सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, दादानंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे, या माध्यमातून त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्याची ही बारामतीकरांना संधी आहे. बारामतीची प्रतिष्ठा कधीही कमी होऊ देणार नाही, दादांच्या विकासाच्या विचाराला पुढे नेण्याचेच काम मी करेन. पार्थ आणि जय यांच्यासह समस्त बारामतीकर हे माझे कुटुंब आहे या सर्वांची मी तितकीच काळजी घेईन..दादांसोबतच्या एकाही कार्यकर्त्याला मी वा-यावर सोडणार नाही, दादांचा जनतादरबार या पुढेही सुरुच राहील, शासकीय कामे वेळेत मार्गी लागतील आणि नवीन प्रकल्प बारामतीत येण्यासाठी माझे वैयक्तिक प्रयत्न असतील..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भक्कम साथ असल्याने बारामतीच्या विकासाची गती कमी होऊ देणार नाही. माझे उर्वरित आयुष्य मी बारामतीच्या विकासासाठी देईन. बारामतीचा विकास हाच आता माझा ध्यास असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं..सुनेत्रा पवारांचा इशारा...दादा गेल्यानंतर महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत चर्चा झाली, पण बारामतीतील कायदा आणि सुव्यवस्था कायम असेल, कोणाचीही दादागिरी, गुंडगिरी येथे चालू देणार नाही अशा शब्दांत सुनेत्रा पवार यांनी इशारा दिला..सुनेत्रावहिनी उत्तमपणे उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत असून ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दादांनी जे काम केले आहे त्याची पोचपावती मतदानातून बारामतीकर वहिनींना देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रसंगी चंद्रशेखर बावनकुळे, दत्तात्रय भरणे, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे व प्रफुल्ल पटेल यांनी मनोगत व्यक्त केले.