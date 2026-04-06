पुणे

Sunetra Pawar : 'दादांनंतरची ही पहिलीच निवडणूक, त्यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्याची बारामतीकरांना संधी'; पोटनिवडणुकीबाबत काय म्हणाल्या सुनेत्रा पवार?

Sunetra Pawar Files Nomination for Baramati By-Election : बारामती पोटनिवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने त्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी होण्याचा विश्वास व्यक्त करत प्रचाराला सुरुवात केली.
Sunetra Pawar Baramati by election nomination

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती : विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक माझी नसून बारामतीकरांची आहे आणि बारामतीकरच ही निवडणूक हातात घेत मला मोठ्या मताधिक्याने विजयी करतील, पवार कुटुंबीयांची सून म्हणून इतकी वर्षे ज्या प्रमाणे कुटुंबाची काळजी घेतली, या पुढील काळात बारामतीकर व राज्यातील जनतेची काळजी मी घेईन, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

