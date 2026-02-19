पुणे

Sunetra Pawar : "शपथविधीच्या कठीण प्रसंगी माझ्या डोळ्यासमोर जिजाऊ होत्या”; सुनेत्रा पवारांचा शिवनेरीवर भावनिक खुलासा

Sunetra Pawar’s Shivneri Speech: सुनेत्रा पवार यांनी शिवनेरी किल्ला येथे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त भावनिक भाषण करत जिजाऊंच्या प्रेरणेचा उल्लेख केला; अजित पवार यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची घेतली शपथ
पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या प्रमुख उत्सवात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हजारोंच्या उपस्थितीत हृदयस्पर्शी भाषण दिले. या किल्ल्याच्या ऐतिहासिक भूमीवर बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना सामोऱ्या आलेल्या कठीण प्रसंगाची आठवण सांगितली. त्या वेळी त्यांच्या नजरेसमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या माता जिजाऊंचे चित्र स्पष्ट उभे होते, असे त्यांनी सांगितले.

