Sunetra Pawar : "शपथविधीच्या कठीण प्रसंगी माझ्या डोळ्यासमोर जिजाऊ होत्या”; सुनेत्रा पवारांचा शिवनेरीवर भावनिक खुलासा

पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या प्रमुख उत्सवात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हजारोंच्या उपस्थितीत हृदयस्पर्शी भाषण दिले. या किल्ल्याच्या ऐतिहासिक भूमीवर बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना सामोऱ्या आलेल्या कठीण प्रसंगाची आठवण सांगितली. त्या वेळी त्यांच्या नजरेसमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या माता जिजाऊंचे चित्र स्पष्ट उभे होते, असे त्यांनी सांगितले.."अजित पवार यांनी संपूर्ण आयुष्यभर ज्या फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेच्या पायावर वाटचाल केली, तोच विचार मी कधीही सोडणार नाही, याची मी तुम्हा सर्वांना खात्री देत आहे," असे सुनेत्रा पवार यांनी ठामपणे जाहीर केले. याच शिवनेरी किल्ल्यावर अजित पवार यांनी अनेकवेळा जनतेला संबोधित केले आहे. या ठिकाणाबद्दल त्यांना विशेष जिव्हाळा होता. किल्ल्याचे सुशोभीकरण व्हावे यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले, असेही त्यांनी स्मरण करून दिले..महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांवर विकासकामे सुरूमागील अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी आग्रा, संगमेश्वर, रायगड आणि वढू बुद्रुक या चार महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांवर विकासकामे सुरू केली होती. या प्रत्येक ठिकाणी भावी पिढीला प्रेरणा मिळेल असा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला. "महायुती सरकार प्रत्येक घटकाची काळजी घेण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले..Chhatrapati Shivaji Maharaj : दुष्काळाच्या सावलीत जन्मले शिवराय; सोन्यालाही कवडीमोल भाव, कठीण बालपणातून कसं घडलं स्वराज्याचं भविष्य?.शिवभक्तांची मोठ्या संख्येने हजेरीया कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील अनेक मंत्री उपस्थित होते. शिवनेरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी भरलेल्या या भव्य मेळाव्यात शिवभक्तांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भाषणाने उपस्थितांना भावनिक क्षण दिले. त्यांनी जिजाऊ मातेच्या त्याग आणि प्रेरणेचा उल्लेख करताना महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महायुती सरकार कसे काम करेल, याची रूपरेषा मांडली..अजित पवार यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची शपथकार्यक्रमात ऐतिहासिक वारसा जपण्याबरोबरच सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि विकास यावर भर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवार यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची शपथ घेतल्याने उपस्थितांकडून टाळ्यांचा कडकडाट झाला..Ajit Pawar Plane Crash: ''दादाच राहिला नाही, आता खरं-खोटं करून काय उपयोग?'' सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया.