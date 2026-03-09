Sunetra Pawar: कौशल्यावर आधारित शिक्षण विकासाची गुरुकिल्ली: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार; देश जागतिक स्तरावर सक्षम म्हणून ओळखला जाईल!

पिंपरी: ‘‘केवळ पदवी न देता कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे ही विकासाची गुरुकिल्ली आहे. तेव्हा महिलांनी स्वतःवर विश्वास ठेवून कामांत अद्ययावत राहा. तुमचे कौशल्य हीच तुमची खरी संपत्ती आहे. तुम्ही सक्षम झाला, तरच आपला समाज, आपला देश जागतिक स्तरावर सक्षम म्हणून ओळखला जाईल’’, असे मत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केले. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.जागतिक महिला दिनानिमित्त किवळे येथील सिंबायोसिस स्किल्स ॲण्ड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी येथे आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंग पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालयाच्या संचालिका संजीवनी मुजुमदार, सिंबायोसिस स्किल्स ॲण्ड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीच्या प्र कुलपती डॉ. स्वाती मुजुमदार आदी मान्यवर उपस्थित होते. ‘कुशल महिला, सक्षम समाज, प्रगत देश’ या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अनिता अगरवाल, पुनम कोचर, डॉ. संचिता कुमार, नेहा व्यास, पूजा मिसाळ यांना पवार यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले..पवार म्हणाल्या, ‘‘सर्वच उद्योगांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज भासते. त्यातील महिलांचे प्रमाण वाढण्याची गरज आहे. महिला शिवणकाम, ब्युटी पार्लर असे उद्योग करतात. त्या पलीकडे जाऊन उद्योगांची गरज लक्षात घेऊन महिलांना नवनवीन क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे. ’’.विविध क्षेत्रांमध्ये स्वतःच्या पायावर उभे राहिल्यानंतर कुटुंबातील आई, बहिण किंवा पत्नीला जो आदर मिळतो. तो निश्चितपणे वेगळा असतो. त्यामुळे महिलांना ही संधी उपलब्ध करून देण्याऱ्या विद्यापीठाचे खरंच कौतुक आहे, अशा शब्दांत आमदार राणा जगजितसिंग यांनी मनोगत व्यक्त केले..Pune Accident:नशीब बलवत्तर! सिंहगड घाटात टेम्पो दरीत कोसळून तिघे जखमी; पाचही जणांनी उड्या मारल्या अन् काय घडलं!.\rकार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. स्वाती मुजुमदार यांनी प्रास्ताविकातून विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून महिलांना मिळणाऱ्या विशेष संधीची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या संकल्पनेविषयी सांगताना विद्यार्थिनींनी नोकरी शोधणारे न बनता, उद्योजक बनण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सुनीता निकम यांनी सूत्रसंचालन केले. तर दीपा करंदीकर यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.