Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवारांच्या एकाच वाक्याने पुन्हा चर्चांना उधाण.

बारामती : दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर वेळ येईल तशा सर्व गोष्टी तुम्हाला समजतील, असे सांगून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सस्पेन्स वाढविला आहे. नेमके काय होणार या बाबत पुन्हा एकदा तर्क वितर्कांना उधाण आले आहे. एकीक़डे राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या भेटीची वेळ मागितल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्यानंतर बुधवारी (ता. 11) बारामतीत माध्यमांशी बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी अगदी एका वाक्यात हा विषय संपविला. वेळ येईल तशा गोष्टी समजतील या त्यांच्या विधानाचा नेमका काय अर्थ याचे तर्क वितर्क सुरु झाले आहेत. .बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य शासनाच्या उपक्रमांची माहिती सुनेत्रा पवार यांनी पुणे व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून बारामतीत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली, त्या नंतर पत्रकारांनी विलिनीकरणाबाबत विचारल्यानंतर त्यांनी एका वाक्यात हा विषय संपवत या वर अधिकचे भाष्य करण्यास नकार दिला..या बाबत अनेक मतप्रवाह असून विलिनीकरण करायचेच असेल तर ते कशा पध्दतीने होणार कोण कोणात विलिन होणार, कोण नेतृत्व करणार, भाजपसोबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार जाणार का, या सारखे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. आमदार रोहित पवारांनी भाजपची साथ सोडल्यास विलिनीकरणाबाबत चर्चा होऊ शकेल, अशी स्पष्ट भूमिका मांडल्यानंतर पेच आणखीनच वाढला होता, त्या मुळे या बाबत नेमके काय होणार या बाबत तर्कवितर्क चर्चिले जात आहेत..सुनिल तटकरे यांनीही दादा असते तर विलिनीकरण झाले असते अशी भूमिका मांडत आपल्याला या बाबत माहिती असल्याचे स्पष्ट केले आहे, तटकरे यांनी मंगळवारी (ता. 10) सुनेत्रा पवार यांची काटेवाडी येथील निवासस्थानी भेट घेऊन चर्चा केलेली होती. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर नेमके काय सुरु आहे, या बाबत राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु आहे. भाजपचे या बाबतचे मत अजून कोणीही स्पष्टपणे मांडलेले नसल्याने त्यांची यातील भूमिका काय ही देखील संदिग्धता कायमच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.