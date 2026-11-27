पुणे : शहराची शांतता आणि सुरक्षितता अबाधित राखणे ही पोलिस दलाची जबाबदारी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. अवैध शस्त्रे बाळगणाऱ्यांवर, कोयता गँग आणि ड्रग्ज माफियांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्यावर वचक निर्माण करावा. गुन्हेगारी प्रवृत्तींचे कोणतेही कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले..पुणे येथील शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी (ता. २७) पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलिस विभागाच्या कामकाजाचा, कायदा व सुव्यवस्थेचा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आढावा घेतला. यावेळी पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पुण्याचे पोलिस सह आयुक्त संजय दराडे, पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे, पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपकुमार गिल उपस्थित होते..पवार म्हणाल्या, शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात घडलेली हल्ल्याची घटना दुर्दैवी आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी पोलिसांनी केवळ घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर द्यावा. गुन्हेगारी हालचालींची गोपनीय माहिती संकलित करणारी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि सक्रिय करावी..शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी पोलिस गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्था वाढवावी. संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवून नियमित तपासणी करावी. शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध आणि सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. पोलिस विभागाने आपली कार्यक्षमता आणि कामगिरी अधिक उंचावण्याची गरज असल्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या..शिवाजीनगर न्यायालय परिसरातील घटनेवरून संपूर्ण पोलिस दलाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. घडलेली घटना दुर्दैवी असली तरी पोलिस दल निश्चितपणे कामगिरीत सुधारणा करेल. पोलिस दलाचा धाक आणि दबदबा आगामी काळात नागरिकांना निश्चितपणे दिसून येईल, असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.