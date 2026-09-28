DCM Sunetra Pawar : बारामती बँकेने कार्यक्षेत्र विस्तारुन आर्थिक सहाय्य करावे

बारामती - गेल्या पाच वर्षात बारामती सहकारी बँकेने उत्तम कामकाज करत उल्लेखनीय कामगिरी केलेली असून, या पुढील काळातही बँकेने राज्यभर कार्यक्षेत्र विस्तारुन आर्थिक शिस्त बाळगून लोकांना आर्थिक सहाय्य करण्याची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली..बारामती सहकारी बँकेची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. 28) पार पडली. या सभेत सुनेत्रा पवार बोलत होत्या. बँकेचे अध्यक्ष अँड. शिरीष कुलकर्णी, उपाध्यक्ष नुपूर शहा (वडूजकर), कार्यकारी संचालक विनोद रावळ, नगराध्यक्ष सचिन सातव, तज्ज्ञ संचालक प्रीतम पहाडे, सभापती किरण तावरे, संभाजी होळकर, विश्वास देवकाते यांच्यासह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते..या प्रसंगी बँकेच्या वतीने दहा टक्के लाभांशाची घोषणा अध्यक्ष अँड. शिरीष कुलकर्णी यांनी केली. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, बँकेचा एनपीए लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे, बँकेने पारदर्शक कारभार करण्याचा प्रयत्न केलेला असून अनेकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केलेले आहे. अजितदादांनी जी आर्थिक शिस्त घालून दिली आहे, त्या शिस्तीनुसारच पुढील वाटचाल व्हायला हवी. या पुढील काळात अनेक आव्हाने असून ती पेलण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत.या प्रसंगी सुरेश देवकाते, ज्ञानदेव बुरुंगले, तैनूर शेख, अँड. करीम बागवान, दिग्विजय तुपे व संभाजी माने यांनी मनोगत व्यक्त केले..अँड. शिरीष कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविकात या पुढील काळात बँकेच्या पाच नवीन शाखा कार्यान्वित होत असून पूर्ण राज्यभरात बँकेचे कार्यक्षेत्र विस्तारण्यासह बँकेला शेडयूल्ड बँकेचा दर्जा मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे सांगितले. नेटबँकींग व क्यूआर कोड सुविधाही उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केल्याचे त्यांनी नमूद केले.कार्यकारी संचालक विनोद रावळ यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले. उपाध्यक्षा नुपूर शहा (वडूजकर) यांनी आभार मानले..दृष्टीक्षेपात बारामती बँक....• 2287 कोटींच्या ठेवी• 1411 कोटींची कर्जे वाटप• बँकेचा नेट एनपीए शून्यावर• दहा टक्के लाभांशाची घोषणा• बँकेच्या 37 शाखा कार्यरत• 23516 सभासद..दादांच्या आठवणीने सुनेत्रा पवार भावुक....28 जानेवारी रोजी अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुर्देवी निधन झाल्यानंतर आज 28 सप्टेंबर रोजी बारामती बँकेच्या वार्षिक सभेत दादांच्या आठवणीने सुनेत्रा पवार भावुक झाल्या. साश्रू नयनांनी त्यांनी दादांची सर कोणालाच येणार नाही, बारामती व दादांचे नाते अतूट होते, दादांशिवाय सगळेच अपूर्ण आहे, त्यांच्या विकास व विचारांचा वारसा पुढे न्यायचा आहे असे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.