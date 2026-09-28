पुणे

DCM Sunetra Pawar : बारामती बँकेने कार्यक्षेत्र विस्तारुन आर्थिक सहाय्य करावे

गेल्या पाच वर्षात बारामती सहकारी बँकेने उत्तम कामकाज करत उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती - गेल्या पाच वर्षात बारामती सहकारी बँकेने उत्तम कामकाज करत उल्लेखनीय कामगिरी केलेली असून, या पुढील काळातही बँकेने राज्यभर कार्यक्षेत्र विस्तारुन आर्थिक शिस्त बाळगून लोकांना आर्थिक सहाय्य करण्याची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केली.

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