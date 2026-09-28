पुणे

DCM Sunetra Pawar : हारतुरे नको...मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत करा

बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा समारोप करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कार्यकर्त्यांना केले आवाहन.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

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मिलिंद संगई
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बारामती - या पुढील काळात कार्यकर्ते, पदाधिकारी व अधिकारी या पैकी कोणीही भेटायला येताना पुष्पगुच्छ, हार या सारख्या बाबी आणू नयेत, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीत बोलताना केली.

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