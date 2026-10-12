Someshwar Sugar Factory Election Result : सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणूकीत सुनेत्रा पवार यांच्या पॅनेलची मुसंडी.... विजयाच्या दिशेने घौडदौड.....; पुरुषोत्तम जगताप यांना दारुण पराभव

बारामती - श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूकीचा निकाल सोमवारी (ता. 12) जसजसा समोर येत गेला, तसतसा राष्ट्रवादीच्या गोटात जल्लोष होत गेला. संध्याकाळी सहा पर्यंत जाहीर झालेल्या सातही जागांवर सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या पॅनेलने विजय मिळविला होता. माजी अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांचाही पराभव झाला. गट दोन मध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजवर्धन शिंदे यांना 14015, विक्रम भोसले यांना 13854 व ऋषीकेश गायकवाड यांना 13941 मते मिळाली. पुरुषोत्तम जगताप यांना 7364, वैभव गायकवाड यांना 6168 तर सतीश सकुंडे यांना 5568 मते मिळाली. मोठया फरकाने पुरुषोत्तम जगताप यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले..माळेगावनजिक एका मंगल कार्यालयात या निवडणूकीची मतमोजणी झाली. सर्वप्रथम राष्ट्रवादीचे संग्राम सोरटे ब वर्ग मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष केला. हा विजय अपेक्षित असला तरी राष्ट्रवादीने विजयाने खाते उघडल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण पसरले होते.पहिल्या गटाची मतमोजणी सुरु झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने मुसंडी मारल्याचे तासाभरातच लक्षात आल्याने कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला उधाण आले होते. काही वेळातच राष्ट्रवादीच्या कपबशीने पुरुषोत्तम जगताप यांच्या शिट्टी या चिन्हावर मोठी आघाडी घेतल्याची आकडेवारी समोर आल्यानंतर निकालाची एकूण दिशा स्पष्ट झाली..त्या पाठोपाठ दुस-या गटाची सर्वांनाच उत्सुकता होती कारण या गटातून स्वताः पुरुषोत्तम जगताप उमेदवार होते. याची मतमोजणी सुरु झाल्यानंतर काही गावांचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी पुरुषोत्तम जगताप पिछाडीवर असल्याचे समोर आल्यानंतर तर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी एकच वादा वहिनी आणि दादा या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता.दोन्ही गटांनी पॅनेल टू पॅनेल मतदान करण्याचे आवाहन केलेले होते, त्या प्रमाणेच सभासदांनी ब-यापैकी मतदान केल्याचेही समोर आले. या निवडणूकीत सर्वाधिक उत्सुकता होती ती पुरुषोत्तम जगताप यांच्याबाबत. 34 वर्षे कारखान्याचे संचालक व 13 वर्षे अध्यक्षपद सांभाळलेल्या जगतापांनी अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांना नको असलेले उमेदवार राष्ट्रवादीने आपल्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट केल्याचा रोष मनात ठेवत स्वताःचे संपूर्ण पॅनेलच जाहीर केले. इतका प्रदीर्घ अनुभव असलेला नेता कौशल्य पणाला लावत प्रचार करत असल्याने या गटात सभासद काय कौल देणार या कडे सर्वांचे लक्ष होते..अजितदादांच्या निधनानंतर जगतापांनी बंडाची घेतलेली भूमिका, सलग 13 वर्षे अध्यक्षपद देऊनही त्यांनी पुन्हा निवडणूकीची केलेली तयारी, अजितदादांबद्दल सभासदांच्या मनात असलेली सहानुभूती या व इतर मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर पुरुषोत्तम जगतापांना चांगले काम करुनही सभासदांनी घरचा रस्ता दाखविला. व्यक्तीपेक्षाही पक्षाला अधिक महत्व सभासदांनी दिले, कारखान्यावर मालकी सभासदांची हेच या मतदानातून पुढे आले.सहापर्यंत विजयी झालेले उमेदवार- संग्राम तानाजी सोरटे, अभिजित सतीश काकडे, प्रमोद भगवानराव काकडे, डॉ. वसंतराव रामराव दगडे, विक्रम आनंदराव भोसले, ऋषीकेश शिवाजीराव गायकवाड, राजवर्धन शिवाजीराव शिंदे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.