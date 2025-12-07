Suhana Swasthyam: सुनिधी चौहानच्या गाण्यांवर पुणेकर ‘फना’; ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ मध्ये रंगली संस्मरणीय मैफील

पुणे : अफाट ऊर्जा, दिलखेचक अदा, डोळ्यांचे पारणे फेडणारे नृत्य आणि बेभान करणारी बहारदार गाणी, अशा सुरेख मिलाफातून एक संस्मरणीय मैफील पुणेकरांनी अनुभवली. प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान यांच्या ‘आजा नचले’ म्हणणाऱ्या ‘क्रेझी किया रे’ गाण्यांसाठी पुणेकर ‘दिल्लीवाली गर्लफ्रेंड’ सोडून आले अन् या ‘कमली’च्या ‘डिस्को दिवाने’ करणाऱ्या सादरीकरणावर ‘फना’ झाले..निमित्त होते, ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवांतर्गत आयोजित ‘सुनिधी चौहान-आय अॅम होम’ मैफिलीचे. सुनिधी चौहान या अनेक वर्षांनंतर पुण्यात मैफील सादर करत असल्याने पुणेकरांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. या उत्सुकता आणि सर्व अपेक्षा पूर्ण करत सुनिधी यांनी अविस्मरणीय मैफील सादर केली. या मैफिलीसाठी ‘सुहाना मसाले’ हे मुख्य प्रायोजक, तर विश्वकर्मा विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ हे सहप्रायोजक होते. तसेच व्हीटीपी रिअल्टी, सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूट्स आणि सूर्यकांत काकडे व असोसिएट्स हे सहयोगी प्रायोजक होते..‘मैफिलीची राणी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुनिधी यांनी धमाकेदार ‘एंट्री’ घेत ‘गुजारिश’ चित्रपटातील ‘उडी’ या गाण्याने मैफिलीची सुरुवात केली. ‘क्रेझी किया रे’, ‘ये जो हलका हलका सुरूर है’, ‘प्यार की ये कहानी सुनो’, ‘सजना जी वारी वारी जाऊँ जी मैं’ अशा गाण्यांनी मैफिलीत रंग भरले. ‘देसी गर्ल’ या प्रसिद्ध गाण्यावर उपस्थितांपैकी प्रत्येकाने ताल धरला होता..उडत्या चालींच्या गाण्यांनंतर काही हळवी, अलवार चालींची गाणी सादर करत सुनिधी यांनी आपल्या वैविध्यपूर्ण गायकीचा प्रत्यय दिला. ‘इश्क सुफियाना’, ‘ले डूबा’, ‘शायराना दौर’, ‘फना’, ‘कैसी पहेली जिंदगानी’ या गाण्यांनी सुरेल माहोल तयार झाला. अशा वेगळ्या धाटणीच्या गाण्यांनाही रसिकांनी तितक्याच उत्साहाने दिलेला प्रतिसाद पाहून सुनिधी यांनी ‘यासाठीच मला पुण्यात मैफील सादर करताना सर्वाधिक आनंद होतो’, असे म्हणत पुणेकरांचे आभार मानले..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादनराज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने सुरुवातीला त्यांना अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात झाली..Suhana Swasthyam 2025 : पुण्यात बऱ्याच काळानंतर सुनिधी चौहानची संगीत मैफिल; 'आय ॲम होम'मधून रसिकांना परिपूर्ण दृकश्राव्य अनुभव देणार.नवराई माझी लाडाची....‘कांदेपोहे’यानंतर खास मराठी रसिकांसाठी म्हणून त्यांनी ‘नवराई माझी लाडाची’ आणि ‘कांदेपोहे’ ही गाणी सादर केली. प्रसिद्ध गायिका वैशाली सामंत यांनीही काही काळ मंचावर येत ‘ऐका दाजिबा’ आणि ‘चमचम करता है नशीला बदन’ ही दोन गाणी सादर केली. ‘कमली’, ‘बलम सामे’, ‘आजा नचले’, ‘धूम मचाले’, ‘झूम बराबर झूम’, ‘दिल्लीवाली गर्लफ्रेंड’, ‘बिडी जलई ले’, ‘शीला की जवानी’ या सगळ्या गाण्यांवेळी उपस्थित सारेच अक्षरशः बेभान झाले होते. प्रत्येक गाण्याची ओळ सुनिधी यांच्यासोबत गात ते सादरीकरणाचा उत्साह वाढवत होते अन् प्रत्येकाचे पाय गाण्यांवर थिरकत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.