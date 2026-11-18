पारगाव: पारंपरिक पिकांना फाटा देत आधुनिक शेतीची कास धरल्यास शेती हा नक्कीच फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो, हे एका प्रगतशील शेतकऱ्याने पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या पुर्व भागातील काठापुर बुद्रुक येथील सुनील बाळासाहेब पोखरकर या शेतकऱ्याने अवघ्या दीड महिन्याच्या कालावधीत १० एकर क्षेत्रातील कोथिंबीर पिकातून तब्बल २० लाख रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवले आहे. विशेष म्हणजे पोखरकर यांची स्वताची जमीन नसताना खंडाने करायला घेतलेल्या शेतीतून हे उत्पन्न मिळवले आहे त्यांच्या या यशाचे परिसरातून कौतुक होत आहे.सुनील पोखरकर यांची स्वता:ची घरची जमीन कमी असल्याने त्यांनी अजित हिंगे यांची लाखनगाव व पोंदेवाडीच्या हद्दीवर असलेली १० एकर जमीन खंडाने घेतली .बाजारातील कोथिंबिरीची वाढती मागणी आणि दराचा अचूक अंदाज घेत सुनील पोखरकर यांनी एकाच वेळी (दि. १५) सप्टेंबर ला १० एकर शेतात कोथिंबिरीचे बी टाकले. सर्व क्षेत्राला एकाच वेळी पाणी न देता दोन दोन दिवसाच्या अंतराने विभाग करून पाणी दिले बी टाकल्यानंतर अवघ्या ४० ते ४५ दिवसांत कोथिंबीर काढणीस तयार झाली. पाण्याचे अचूक नियोजन करण्यात आले. तसेच वेळेवर खतांची व औषधांची मात्रा दिल्याने कोथिंबिरीला चांगला हिरवागार रंग आणि दर्जा प्राप्त झाला..यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती मुळे काढणीच्या वेळी बाजारपेठेत कोथिंबिरीची आवक कमी असल्याने या मालाला विक्रमी दर मिळाला. त्यांच्या शेतातील कोथंबीरच्या प्रती शंभर जुडीला दोन हजार रुपयांपासून ते चार हजार २०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला दहा एकरातून एकूण ६० हजार जुडी उत्पादन निघाले एकूण २० लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. बी, खते, औषधे, मजुरी , वहातुक खर्च असा एकूण सात लाख रुपये उत्पादन खर्च आला खर्च वजा जाता सुनील पोखरकर यांना १३ लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळाले..कमी खर्चात आणि कमी वेळेत अधिक नफा देणाऱ्या पालेभाज्यांच्या लागवडीकडे वळण्यासाठी सुनील पोखरकर यांच्या यशोगाथेमुळे परिसरातील तरुण शेतकऱ्यांना मोठी प्रेरणा मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.