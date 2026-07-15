पुणे

पीवायसी महिला ब्रिज स्पर्धा

पीवायसी महिला ब्रिज स्पर्धा
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सुनीता सोमण व लता ऋषिपाठक जोडीला प्रथम स्थान

पुणे, ता. १५ ः पीवायसी क्लब स्त्री शाखा आयोजित महिलांच्या आठवड्याच्या खुल्या आयएमपी पेअर्स ब्रिज स्पर्धेत सुनीता सोमण व लता ऋषिपाठक या जोडीने ४६.५० गुण मिळवून प्रथम क्रमांक मिळविला.
पीवायसी क्लब स्त्री शाखेच्या हॉलमध्ये संपलेल्या या स्पर्धेत ममता वैद्य व शमा राजदेरकर या जोडीने ४६.०० गुण मिळवून दुसरा क्रमांक, अरुणा देवधर व संयोगिता मोडक या जोडीने ४५.०० गुण मिळवून तिसरा क्रमांक, तर वीणा पाटणकर व शैला लोणकर या जोडीने ४४.०० गुण मिळवून चौथा क्रमांक मिळविला. या स्पर्धेत अकरा जोड्यांनी भाग घेतला होता.
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