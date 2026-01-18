सुप्यात सनईच्या सूरात रेखाटले चित्र
सुपे, ता. १८ : सुपे (ता. बारामती) येथे सकाळच्या कोवळ्या उन्हात सनईच्या सुरात प्रसन्न वातावरणात छोटे चित्रकार विविध चित्रांच्या माध्यमातून भावविश्व साकारण्यात दंग झाली होती. येथील श्री शहाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या पटांगणात भावी चित्रकार आपल्या कुंचल्यातून चित्र साकारत होते. राज्यस्तरीय सकाळ चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला.
सुपे परिसरातील शाळांचे विद्यार्थी सकाळ चित्रकला स्पर्धेत सहभागी झाली होती. श्री शहाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपे, वसंतराव पवार माध्यमिक विद्यालय देऊळगाव रसाळ, न्यू इंग्लिश स्कुल नारोळी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुदळेमळा, प्राजक्ता मतिमंद निवासी विद्यालय सुपे आदी शाळांचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. बारामती तालुका पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचे सुपे केंद्र प्रमुख शरद मचाले यांच्या हस्ते व उपस्थित विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सरस्वती देवीच्या प्रतिमेचे पूजन करून स्पर्धेला सुरुवात करण्यात आली.
या स्पर्धेसाठी श्री शहाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्या एस. ए. लोणकर, उच्च माध्यमिक विभाग प्रमुख आर. डी. पानसरे, कलाशिक्षक वैभव लोणकर, प्रकाश शितोळे, मल्हारी वाघमारे, नवनाथ कुदळे, आकाश सकट, प्राजक्ता विशेष शाळेचे गणेश भुजबळ, प्राजक्ता बसाळे, गणेश बारवकर आदींचे सहकार्य लाभले.
