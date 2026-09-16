Supe ST Bus Accident : सुपे घाटात एसटी बस उलटून अपघात आठ विद्यार्थी किरकोळ जखमी, दोन गंभीर, उपचार चालू

सुपे : सुपे (ता.बारामती) येथील घाटात विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी एसटी बस उलटून झालेल्या अपघातात आठ विद्यार्थी जखमी झाले. तर दोन जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. बुधवारी (ता.१६) सकाळी आठच्या दरम्यान हा अपघात झाला. एसटीचे वाहकही या अपघातात जखमी झाले असून ते उपचार घेत आहेत..बारामती आगाराची बस पाटस (ता.दौंड) येथून विद्यार्थ्यांना घेऊन कुसेगाव, पडवी मार्गे सुपे घाटातून सुप्याकडे येत असताना घाटाच्या सुरूवातीच्या वळणावर उलटून अपघात झाला. या बसमध्ये सुमारे ४० विद्यार्थी असावेत असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. काही जखमीं विद्यार्थ्यांना केडगाव-चौफुला येथील खासगी रूग्णालयात दाखल केले आहे. तर दोन जणांना पुण्याला उपचारासाठी दाखल केल्याची माहिती विद्या प्रतिष्ठानच्या सुपे इंग्लिश मिडियम स्कुलचे प्राचार्य डॉ.योगेश पाटील यांनी दिली. अपघाताची माहिती कळताच घटनास्थळी पालकांसह मोठी गर्दी झाली होती..दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी.अपघातस्थळाला विद्या प्रतिष्ठानचे खजिनदार युगेंद्र पवार यांनी भेट देऊन पाहणी केली. जखमींची विचारपूस करून पालकांना धीर दिला. दरम्यान, अपर पोलिस अधिक्षक गणेश बिरादार यांनी अपघात स्थळी भेट देऊन माहिती घेतली आहे..सुदैव या अपघातातून वाचलोमला स्पोर्ट शूज घ्यायचे असल्याने वडिलांकडे मी हट्ट धरला. त्यामुळे बसमधून न येता दुचाकीवरून निघाल्याने अपघातातून वाचलो. अशी प्रतिक्रिया साईराज सुनिल चोरमले या विद्यार्थ्याने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.