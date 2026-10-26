Pune News : दुष्काळात ज्वारीच्या बियाण्यांचे पाठबळ! पावसावर लागवडीचे क्षेत्र ठरणार; शेतकऱ्यांना मिनीकिटचे वाटप

- नरेंद्र साठेपुणे - पावसाअभावी रब्बी हंगामातील पेरण्यांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि पशुधनासाठी दर्जेदार चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या ज्वारीच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात १५ हजार ८६० बियाणे मिनीकिट दिले जाणार आहेत. त्यातून ६३४ क्विंटल ज्वारीचे बियाणे उपलब्ध होईल. दरवर्षीच्या नियमित बियाणे वाटपाव्यतिरिक्त यंदा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच अतिरिक्त मिनीकिट उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, ज्वारीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र किती राहणार, हे पेरणीपुरता पाऊस होईल की नाही, यावर अवलंबून असेल..राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि पोषण उप अभियानांतर्गत रब्बी ज्वारी २०२६-२७ या योजनेतून बियाण्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. एका मिनीकिटमध्ये चार किलो बियाणे, पिकाच्या वाढीसाठी उपयुक्त जैविक खत आणि लागवडीविषयी मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. परभणी सुपरमोती, फुले यशोमती आणि पीकेव्ही शक्ती या सुधारित वाणांचा त्यात समावेश आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार असून, पात्र शेतकऱ्यांना १० नोव्हेंबरपूर्वी मिनीकिटचे वितरण करण्यात येणार आहे..हरभऱ्याकडे वाढणार कलपाण्याची अनिश्चितता आणि कमी कालावधीत तयार होणारे पीक यामुळे यंदा हरभऱ्याच्या लागवडीला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात हरभऱ्याचे सरासरी क्षेत्र सुमारे २५ हजार हेक्टर असून, यंदा ते ३० ते ३५ हजार हेक्टरपर्यंत वाढू शकते. ऊसतोडीनंतर काही क्षेत्रांत हरभऱ्याची लागवड करण्याकडेही शेतकऱ्यांचा कल राहण्याचा अंदाज आहे. सिंचनाची सोय असलेल्या भागांत पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासह विक्रीतून उत्पन्न मिळविण्यासाठी मक्याच्या लागवडीला पसंती मिळू शकते, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..पॉइंटर्स- जिल्ह्यात रब्बी पिकांचे सरासरी क्षेत्र सुमारे एक लाख ८८ हजार हेक्टर- ज्वारीचे सरासरी क्षेत्र ८७ ते ८८ हजार हेक्टर- पाण्याच्या अनिश्चिततेमुळे यंदा पिकांच्या क्षेत्रात बदल होण्याची शक्यता- पेरणीपुरता पाऊस झाल्यास ज्वारीचे क्षेत्र ७० ते ८० हजार हेक्टरपर्यंत जाण्याचा अंदाज- पाऊस न झाल्यास ज्वारीचे क्षेत्र १५ ते २० हजार हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता.दृष्टिक्षेपातरब्बी पिकांचे सरासरी क्षेत्र : १ लाख ८८ हजार हेक्टरज्वारीचे सरासरी क्षेत्र : ८७ ते ८८ हजार हेक्टरमंजूर बियाणे मिनीकिट : १५ हजार ८६०ज्वारीचे बियाणे : ६३४ क्विंटलएका मिनीकिटमध्ये : ४ किलो बियाणे.कमी पाण्यात येणाऱ्या ज्वारीच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी यंदा नियमित वाटपाव्यतिरिक्त अतिरिक्त बियाणे मिनीकिट उपलब्ध झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा. पेरणीपुरता पाऊस झाल्यास ज्वारीचे क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल.- वैभव तांबे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.