पुणे

उज्ज्वल निकम प्रतिक्रिया

उज्ज्वल निकम प्रतिक्रिया
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सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून ३८ करण्याचा निर्णय हा केवळ संख्यात्मक वाढ नसून, न्यायदान अधिक वेगवान, प्रभावी आणि घटनात्मकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यास एका बाजूला घटनात्मक प्रश्नांवरील सुनावणी अधिक वेगाने होईल, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांच्या प्रलंबित दिवाणी, फौजदारी, जामीन आणि अपील प्रकरणांचाही विलंब न होता निपटारा होण्यास मोठी मदत होईल.
- ॲड. उज्ज्वल निकम, खासदार

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