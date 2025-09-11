पुणे

Supriya Sule: उपराष्ट्रपतिपद निवडणुकीतील फुटलेल्या मतांवरून : सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

Vice President Election: उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत फुटलेल्या मतांची माहिती बाहेर कशी आली, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. या प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी पुण्यातील आंदोलनात केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मते फुटल्याची माहिती सत्तेतील लोकांकडूनच दिली जात आहे. त्यामुळे राहुल गांधी वोटचोरीबद्दल बोलतात, त्याप्रमाणे हीदेखील वोटचोरीच आहे. फुटलेली मते ही महाराष्ट्राची आहेत, असे सांगत राज्याची बदनामी करण्याचा घाट घातला जात आहे.

