Supriya Sule: उपराष्ट्रपतिपद निवडणुकीतील फुटलेल्या मतांवरून : सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

पुणे : ''उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मते फुटल्याची माहिती सत्तेतील लोकांकडूनच दिली जात आहे. त्यामुळे राहुल गांधी वोटचोरीबद्दल बोलतात, त्याप्रमाणे हीदेखील वोटचोरीच आहे. फुटलेली मते ही महाराष्ट्राची आहेत, असे सांगत राज्याची बदनामी करण्याचा घाट घातला जात आहे..त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी व्हायला हवी,'' अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे जनसुरक्षा कायद्याविरोधात सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ बुधवारी सकाळी आंदोलन करण्यात आले. .उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीबाबत सुळे म्हणाल्या, ''उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक मुळात गुप्त होती, तरीही फुटलेले मतदान ठराविक पक्षांचे होते, हे कसे समजले? भाजपचे वरिष्ठ नेते संजय जयस्वाल यांनी सांगितले, की ४० पैकी ११ मते ही वायएसआर काँग्रेसची आहेत..मात्र वायएसआर ही इंडिया आघाडीत नाही. तसेच मला देण्यात आलेल्या कागदावर कोणताही क्रमांक नव्हता. गुप्त मतदान होते, त्याविषयी यांना कशी माहिती मिळाली, म्हणूनच आता राष्ट्रपतींना पत्र लिहावे लागेल.''