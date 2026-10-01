Drought Relief: दुष्काळी मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही, खासदार सुप्रिया सुळे यांची सरकारवर टीका

पुणे : ‘‘राज्यात सध्या दुष्काळाची भीषण स्थिती असून, बळीराजा संकटात सापडला आहे. सरकारने दुष्काळी मदतीचे केवळ आश्वासन दिले; मात्र ही मदत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. आमची सरकारला सहकार्याचीच भूमिका आहे. परंतु प्रचंड दुष्काळ आणि वाढत्या बेरोजगारीमुळे जनता त्रस्त असून, आम्ही ठोस परिणामांची वाट पाहत आहोत,’’ असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले..खासदार सुळे यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयास गुरुवारी (ता. १) भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सुळे म्हणाल्या, राज्य घटनेने मतदारांना दिलेला मतदानाचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमुळे धोक्यात आला आहे. लोकशाही आणि संविधानाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आम्ही सर्व विरोधक ताकदीनिशी एकजुटीने लढा देऊ..मुंढवा येथील ४० एकर शासकीय जमीन प्रकरणी पोलिस महासंचालकांनी पुणे पोलिसांना सविस्तर तपासाचे आदेश दिले आहेत. याबाबत त्या म्हणाल्या, ‘‘या प्रकरणाची मला पूर्ण माहिती नाही. यावर राज्याचे गृहमंत्रीच उत्तर देऊ शकतील.’’.दौंड तालुक्यातील स्त्री भ्रूणहत्येच्या घटनांबाबत सुळे म्हणाल्या, ‘‘दौंड हा सुसंस्कृत तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र, एका बेजबाबदार डॉक्टरच्या कृत्यामुळे जिल्ह्याचे नाव मलिन झाले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा घटना घडणे ही दुर्दैवी बाब आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.