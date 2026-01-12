Supriya Sule : "पुण्याचा पुढचा महापौर राष्ट्रवादीचाच असणार"- खासदार सुप्रिया सुळे!

पुणे : "महापलिका निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील मला माहीत नाही. मी नंबरवर विश्वास ठेवत नाही. पण, महापालिका निवडणुकीनंतर पुण्याचा महापौर हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचाच असणार आहे.' असा ठाम विश्वास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी व्यक्त केला..महापालिका निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारामध्ये खासदार सुळे सहभाग घेतला. सुळे यांनी राजमाता जिजाऊ यांच्या जयंतीनिमित्त लाल महाल येथील त्यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. यावेळी सुळे म्हणाल्या, "भाजपने लोकसभेला ४०० पारचा नारा दिला होता, जे झाले ते आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर आहे. त्यामुळे आता भाजपच्या 110 जागा निश्चित आहे, यावर माझा विश्वास नाही. जर त्या जागा फिक्स असतील, तर त्या कशा पद्धतीने फिक्स केल्या आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुण्यात किती जागा मिळतील, यापेक्षा पुण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचाच महापौर असेल.'.Election News: महानगरपालिका निवडणुकीआधी मतदान केंद्रांत बदल; केंद्रे स्थलांतरित, कुठे आणि का? जाणून घ्या....मोफत मेट्रो, बस प्रवासावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली टिका, कोयता गॅंग, वाढती गुन्हेगारी याविषयी सुळे म्हणाल्या, "आम्ही केलेल्या घोषणेची पूर्तता आम्ही करणार आहोत. त्याचा अतिरिक्त बोझा पुणेकरांवर पडणार नाही, याची आम्ही काळजी घेणार आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातील व पुण्यातील गुन्हेगारी संपवतील, अशी अपेक्षा होती. आजही कोयता गॅंग किंवा पुण्यातील गुन्हेगारी संपलेली नाही. पुण्यासह महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी वाढली आहे, हे मी नव्हे तर केंद्र सरकारचा डेटा सांगतो.'.भाऊ, भाऊबहीण यापेक्षा देशहित महत्त्वाचे - सुळेमहाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे किंवा आम्ही भाऊबहीण एकत्र येण्यापेक्षा आपल्यासमोरील आव्हाने महत्त्वाची आहेत. उद्या 500 टक्के टेरिफ लागू झाला, तर आपल्या दैनंदिन आयुष्यात अनेक आव्हाने येतील, चीनसमवेतची धोरणे बदलल्यास एमआयडीसीवर, आपल्या अन्न-वस्त्र निवाऱ्यावर परिणाम होईल. त्यामुळे कौटुंबिक नाते उंबरठ्याच्या आत ठेवून, राज्य व देशाच्या हिताचे काम करणे महत्त्वाचे असल्याचे सुळे यांनी सांगितले..रोड शो, भेटीगाठी व सभेद्वारे सुळेंनी साधला पुणेकरांशी संवादसुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी सकाळीच उमेदवारांच्या प्रचारात सहभाग घेतला. धायरी, कर्वेनगर, वारजे-माळवाडी, धनकवडी, कोंढवा, शिवणे येथे त्यांनी रोड शो, गाठीभेटी घेत मतदारांशी संवाद साधला. तर एनआयबीएम रस्ता येथे सभेद्वारे मतदारांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..सुळे म्हणाल्या१५ लाख रुपये कोणाच्या बॅंक खात्यात जमा झालेआमच्या सरकारनेच ७० हजार कोटींचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केलेअमोल बालवडकर भाजपमध्ये अस्वस्थ असल्यामुळेच त्यांनी पक्ष सोडलाजिल्हा परिषद निवडणुका लवकर झाल्या पाहिजेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.