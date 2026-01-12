पुणे

Supriya Sule : "पुण्याचा पुढचा महापौर राष्ट्रवादीचाच असणार"- खासदार सुप्रिया सुळे!

Maha Vikas Aghadi : पुणे महापालिका निवडणुकीनंतर शहराचा महापौर हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच असेल, असा ठाम विश्वास खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला आहे. पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि भाजपच्या निवडणूक रणनीतीवर त्यांनी यावेळी कडाडून टीका केली.
Supriya Sule Foretells NCP Mayor for Pune Municipal Corporation

Supriya Sule Foretells NCP Mayor for Pune Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : "महापलिका निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील मला माहीत नाही. मी नंबरवर विश्‍वास ठेवत नाही. पण, महापालिका निवडणुकीनंतर पुण्याचा महापौर हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचाच असणार आहे.' असा ठाम विश्‍वास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Supriya Sule
pune
NCP
election
mayor
PMC Election

Related Stories

No stories found.