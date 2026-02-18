पुणे

Ajit Pawar Plane Crash: ''दादाच राहिला नाही, आता खरं-खोटं करून काय उपयोग?'' सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया

Supriya Sule on Ajit Pawar's Death and NCP Merger: पुणे महापालिकेतील तसेच बारामती मतदारसंघामधील विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी खासदार सुळे या बुधवारी महापालिकेमध्ये आल्या होत्या.
Supriya Sule: "माझा भाऊ आज नाही, भावाच्या व माझ्यामध्ये जे काही बोलणे झाले, ते आम्हा बहीण-भावालाच माहिती. आता ते खरे-खोटे करून काय उपयोग ? आता उणीदुणी काढण्यात अर्थ नाही. आता कामाला लागणे हीच दादांना सर्वात मोठी श्रद्धांजली ठरेल.' अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर सूचक विधान केले. तर, विलीनीकरणामध्ये प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे आडकाठी आणत आहे का ? ' या प्रश्‍नावर बोलण्याचे टाळले.

