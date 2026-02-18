Ajit Pawar Plane Crash: ''दादाच राहिला नाही, आता खरं-खोटं करून काय उपयोग?'' सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया

Supriya Sule: "माझा भाऊ आज नाही, भावाच्या व माझ्यामध्ये जे काही बोलणे झाले, ते आम्हा बहीण-भावालाच माहिती. आता ते खरे-खोटे करून काय उपयोग ? आता उणीदुणी काढण्यात अर्थ नाही. आता कामाला लागणे हीच दादांना सर्वात मोठी श्रद्धांजली ठरेल.' अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर सूचक विधान केले. तर, विलीनीकरणामध्ये प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे आडकाठी आणत आहे का ? ' या प्रश्नावर बोलण्याचे टाळले..पुणे महापालिकेतील तसेच बारामती मतदारसंघामधील विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी खासदार सुळे या बुधवारी महापालिकेमध्ये आल्या होत्या. त्यानंतर, त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूबाबत रोहित पवार यांच्याकडून पत्रकार परिषद घेत आवाज उठविला जात आहे. .Early Kidney Disease Symptoms: सकाळी उठल्यावर चेहरा आणि मान सुजतेय? आताच सावध व्हा! असू शकतात किडनीच्या आजारांचे संकेत.त्याबाबत सुळे म्हणाल्या, "दादा रोहित पवारचे काका होते, त्यामुळे रोहित अस्वस्थ असणे स्वाभाविक आहे. रोहित दादांच्या अपघाती मृत्यूचा अभ्यासपूर्वक पाठपुरावा करत आहे. त्यामध्ये तथ्य आहे, म्हणूनच आम्हीही पारदर्शकपणे चौकशी व्हावी व डेटाची मागणी करत आहोत. आमच्या घरातील कर्ता पुरुष गेला आहे, ते दुःख आयुष्यभर मनात राहील. आमच्या घरात झाले, ते कोणाच्याही वाट्याला येऊ नये. आम्ही दादा पाहू शकलो नाही. त्यामुळे सत्य पुढे आले पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे.'.सुळे म्हणाल्या, "महापालिका निवडणुकांच्यावेळी आम्ही सगळे एकत्र लढलो, आम्ही तथ्यावर आधारीत राजकारण करतो. आपल्या पदरात काय पडेल, यासाठी आम्ही कधीच राजकारण केले नाही. विश्वासाच्या नात्यांनी लोकांनी निवडून दिले, लोकांची कामे व्हावीत, यावरच आमचा भर आहे. त्यामुळे महापालिकेमध्ये दोन्ही पक्षांचे नगरसेवक, पदाधिकारी एकत्र काम करतील.'.Teacher News: महत्त्वाची बातमी! शाळेतील शिक्षकांना नियमित करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वेतनश्रेणीला मंजुरी.सुळे काय म्हणाल्या?- राज्यसभेच्या जागेबाबत महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा सुरु आहे- शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठविण्यासंदर्भात महाविकास आघाडीच निर्णय घेईल- अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भात काँग्रेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने संसदेत चर्चा केली- विमानातील ब्लॅकबॉक्समधील माहिती नक्कीच उपलब्ध होऊ शकेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.