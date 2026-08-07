पुणे

चौकट जोड - सप्तरंग

चौकट जोड - सप्तरंग
Published on

शनिवार २२ ऑगस्ट नोंदणीची अंतिम तारीख आता मुदतवाढ नाही...त्वरा करा (आजही नोंदणी सुरु)
सुरक्षा कवच'' योजनेची नवीन व नूतनीकरणाची सभासद नोंदणी सर्व सह्याद्री स्पेशालिटी लॅब कलेक्शन सेंटरवर (सकाळी ९.३० ते सायं ५.३०पर्यंत )अधिक माहितीसाठी ७७७००६६८८१ किंवा www.surakshakawach.in या वेबसाइटला भेट द्या.

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