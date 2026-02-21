वांगी ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदी सुरेखा दिवटे तर उपसरपंचपदी नरसिंग देशमुख यांची निवड
वांगी नंबर एक (ता. करमाळा) येथील सरपंचपदी निवड झाल्यानंतर जल्लोष करताना सरपंच सुरेखा दिवटे, उपसरपंच नरसिंग देशमुख व इतर.
वांगीच्या सरपंचपदी सुरेखा दिवटे
चिखलठाण : वांगी नंबर एक (ता. करमाळा) येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी सुरेखा दिवटे तर उपसरपंचपदी नरसिंग देशमुख यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. अकरा सदस्य असलेल्या या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत माजी जिल्हा परिषद सदस्य नीळकंठ देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनेलला यश मिळाले होते. माजी सरपंच शुभांगी देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त असलेल्या दोन्ही पदासाठी निवड कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये सरपंचपदासाठी सुरेखा दिवटे व उपसरपंचपदासाठी नरसिंग देशमुख यांचा एकमेव अर्ज आल्याने दोन्ही निवडी बिनविरोध पार पडल्या. या निवडीसाठी निवडणूक अधिकारी म्हणून मंडलाधिकारी विशाल गायकवाड यांनी काम पाहिले. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी विद्यानंद पाटील, शुभांगी देशमुख, दिगंबर पाटील, तुकाराम देशमुख यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
