Suresh Kalmadi: सबसे बडा खिलाडी! सुरेश कलमाडींच्या एका डावाने विलासरावांची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची कशी गेली?

पुणे: माजी खासदार आणि राजकीय पटलावर दीर्घकाळ वर्चस्व गाजवणारे सुरेश कलमाडी यांचे आज निधन झाले. कलमाडींची कारकीर्द अनेक घटनांनी भरलेली होती, आणि त्यांच्या निधनाने त्यातील काही जुने किस्से पुन्हा चर्चेत आले आहेत. विशेषतः २००३ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलेला एक मोठा उलटफेर, ज्यात कलमाडी केंद्रस्थानी होते. या घटनेत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पदावरून हटवण्यात कलमाडींची महत्त्वाची भूमिका होती, आणि हा सगळा प्रकार काँग्रेस पक्षांतर्गत गटबाजीचा परिणाम होता..दिल्लीतून एकाएकी धक्कादायक बातमी आली२००३ च्या सुरुवातीला महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व विलासराव देशमुख करत होते. यापूर्वी भाजप-शिवसेना युतीला पराभूत करून ते सत्तेवर आले होते. विरोधी पक्षातील नेते जसे नारायण राणे, गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी सभागृहात जोरदार आवाज उठवत होते. अविश्वास प्रस्ताव आणि आमदारांच्या फोडाफोडीसारख्या आव्हानांना तोंड देत विलासरावांचे सरकार टिकून राहिले होते. मात्र, दिल्लीतून एकाएकी धक्कादायक बातमी आली, विलासरावांना पद सोडावे लागणार आहे..विलासरावांवर मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते. मात्र,या बदलाचे कारण फारसे गंभीर नव्हते. विलासरावांवर मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी त्यांचे जुळवून घेणे दिल्लीतील काही नेत्यांना आवडले नव्हते. ते कारभाराकडे गंभीर नाहीत, त्यांचा मुलगा चित्रपटसृष्टीत व्यस्त आहे, अशी कारणे देऊन सत्ता पलटवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. काँग्रेसमध्ये विविध गट सक्रिय झाले. प्रत्येक गट आपल्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी धडपडत होता. यात पुण्यातील प्रभावशाली नेते सुरेश कलमाडी आघाडीवर होते.पूर्वी भारतीय हवाई दलातील पायलट असलेले कलमाडी शरद पवारांच्या मदतीने पुण्यात प्रस्थापित झाले. नंतर त्यांनी पवार गट सोडून स्वतंत्र गट उभारला. पुण्यावर त्यांचा पूर्ण ताबा होता. जुन्या नेत्यांना बाजूला सारून ते शहराचे निर्विवाद मालक बनले. अटलबिहारी वाजपेयींपासून ते गांधी कुटुंबीयांपर्यंत सर्वांचा विश्वास जिंकलेल्या कलमाडींची नजर मुख्यमंत्रीपदावर होती..Suresh Kalmadi: सुरेश कलमाडींनी विमानातून बॉम्बहल्ला केला अन् मिझोराम भारतातील २३ राज्य बनले, काय आहे किस्सा?.विलासरावांना कलमाडींच्या या महत्वाकांक्षेची जाणीवविलासरावांना कलमाडींच्या या महत्वाकांक्षेची जाणीव होती. त्यांनीही पुण्यात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांचे निकटवर्तीय जसे बाळासाहेब शिवरकर, हर्षवर्धन पाटील, रामकृष्ण मोरे आणि उल्हास पवार हे पुण्याशी जोडलेले होते. या माध्यमातून कलमाडींना आवर घालण्याचा त्यांचा डाव होता. दोन्ही नेत्यांमधील स्पर्धा पक्षाबाहेरही दिसू लागली.या संघर्षाचे परिणाम दिल्लीपर्यंत पोहोचले. विलासरावांच्या स्थिर सत्तेला हादरे बसू लागले. तरीही त्यांना आत्मविश्वास होता, कारण पक्षश्रेष्ठींना त्यांच्याविरुद्ध ठोस कारण नव्हते. मुलाच्या चित्रपटांबाबत टीका झाली, पण ती कमकुवत होती..एक घटना विलासरावांना हादरवणारी ठरलीपुण्यात घडलेली एक घटना विलासरावांना हादरवणारी ठरली. ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक भारतरत्न भीमसेन जोशी यांच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी पुण्याला आले. विलासराव देशमुख देखील कार्यक्रमाला होते. अटलबिहारी वाजपेयी आपल्या भाषणात म्हणाले, "आजकाल राजकारणात कधी खुर्ची सोडावी लागेल, सांगता येत नाही." मग ते थांबले, मागे वळून विलासरावांकडे पाहत खट्याळपणे म्हणाले, "क्यूँ विलासराव?", यामुळे सर्वजण अवाक झाले होते. तेव्हा ते हसले, पण महाराष्ट्राचं राजकारण एका वेगळ्याच दिशेवर गेलं..कलमाडींनी सर्व शक्ती वापरून विलासरावांना हटवलेकाही दिवसांतच धक्का बसला. दिल्लीतून बातमी आली, सोनिया गांधींनी विलासरावांना राजीनामा द्यायला सांगितले आहे. त्यामुळे वाजपेयींची टीका काही सहजासहजी नव्हती. त्यांना सर्व आधीच माहिती असेल असा अंदाज बांधला गेला. कारण , सुरेश कलमाडी आणि त्यांची मैत्री घट्ट होती.एकप्रकारे कलमाडींनी सर्व शक्ती वापरून विलासरावांना हटवले. ते यशस्वी देखील झाले, पण मुख्यमंत्रीपद मिळवता आले नाही. राष्ट्रवादीचा विरोध, त्यांच्या कार्यशैलीवर ज्येष्ठांची नाराजी आणि जातीय समीकरणे यामुळे ते मागे पडले आणि पक्ष निरीक्षक प्रणब मुखर्जींनी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नावावर शिक्का मारला..Suresh Kalmadi Passes Away : माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे ८२ व्या वर्षी निधन, पुण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा.