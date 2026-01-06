Suresh Kalmadi: सुरेश कलमाडींनी विमानातून बॉम्बहल्ला केला अन् मिझोराम भारतातील २३ राज्य बनले, काय आहे किस्सा?

पुणे : माजी खासदार आणि वायुसेनेचे निवृत्त अधिकारी सुरेश कलमाडी यांचे आज वयाच्या ८२ व्या वर्षी पुण्यात निधन झाले. त्यांच्या राजकीय जीवनात अनेक वादळी प्रसंग घडले, पण त्यांच्या वायुसेनेतील धाडसी कृत्यांनी इतिहास घडवला. यासाठी त्यांना ८ पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. विशेषतः मिझोराममधील दहशतवाद दडपण्यासाठी केलेल्या हवाई हल्ल्यात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली, ज्याने त्या प्रदेशाचा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला..कलमाडी यांची कारकीर्द वायुसेनेतून सुरू झालीकलमाडी यांची कारकीर्द वायुसेनेतून सुरू झाली. ते फ्लाइट लेफ्टनंट म्हणून सेवानिवृत्त झाले आणि नंतर राजकारणात सक्रिय झाले. मंत्रीपदापर्यंत पोहोचले तरी त्यांच्या वायुसेनेतील कामगिरीची चर्चा आजही होते. मिझोरामच्या बंडखोरीवेळी त्यांनी विमानातून बॉम्ब टाकून दहशतवाद्यांना धडा शिकवला. या घटनेने मिझोरामला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळवून देण्यात आणि नंतर राज्य बनवण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले.मिझोराम हे मंगोलियन वंशाच्या मिझो लोकांचे मुख्य निवासस्थान आहे. प्राचीन काळी ब्रह्मदेशात राहणारे हे लोक लुशाई आणि हमार जमातींद्वारे भारतात आले आणि टेकड्यांमध्ये वस्ती केली. ब्रिटिश राजवटीत त्यांनी वारंवार हल्ले केले, ज्यामुळे १८९१ मध्ये हा भाग ब्रिटिश भारतात समाविष्ट झाला आणि आसामचा जिल्हा बनला..स्वातंत्र्यानंतरही मिझोराम आसामचा भाग राहिला. प्रांतिक सरकारने विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने लोकांमध्ये रोष वाढला. पूर्व पाकिस्तानातील शरणार्थींची गर्दी आणि सततच्या दुष्काळाने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. दुष्काळ निधीच्या अभावामुळे मिझो तरुणांनी सरकारविरोधात हात उचलले.१९६६ मध्ये लालडेंगा यांच्या नेतृत्वाखाली मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने सशस्त्र उठाव केला. लालडेंगा पूर्वी भारतीय सैन्यात हवालदार होते आणि सरकारी नोकरीतही राहिले. त्यांनी हजारो युवकांना एकत्र केले. पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेकडून त्यांना समर्थन मिळाले होते, ज्यामुळे ते काही वर्षे तुरुंगातही गेले..आसाम रायफल्सच्या मुख्यालयाला वेढा घातला१९६२ च्या चीन युद्ध आणि १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धाने केंद्र सरकारचे लक्ष अंतर्गत मुद्द्यांकडे कमी झाले. याचा फायदा घेत २८ फेब्रुवारी १९६६ रोजी एमएनएफ ने प्रमुख शहरांवर हल्ले केले. काही दिवसांत सरकारी इमारती त्यांच्या नियंत्रणात आल्या. ऐझवालमध्ये आसाम रायफल्सच्या मुख्यालयाला वेढा घातला.लालडेंगाने भारतीय ध्वज काढून टाकला आणि मिझोरामला स्वतंत्र देश जाहीर केले. ही त्यांची चूक ठरली, कारण इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या आणि त्या फुटीरतावाद सहन करत नव्हत्या. त्यांनी सैन्य हस्तक्षेपाचे आदेश दिले..Explained: अरवली पर्वतरांग मुगलांसाठी कशी ठरली वरदान? 300 वर्ष टिकलेल्या साम्राज्यामागचं रहस्य, आजही आहे भारताच्या पर्यावरणाची ढाल.इंदिरा गांधींनी वायुसेनेला हल्ल्याचे आदेश दिले२ मार्चला आसाममध्ये एएफएसपीए लागू झाला. ३ मार्चला ऐझवालमध्ये २४ तास कर्फ्यू जाहीर झाला. गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी रेडिओवर दहशतवाद्यांना शरण येण्याचा किंवा कठोर कारवाईचा इशारा दिला. आसाम रायफल्स आणि बंडखोरांमध्ये गोळीबार सुरू होता. मुख्यालयात अनेक अधिकारी आणि नागरिक अडकले होते. हेलिकॉप्टरद्वारे पुरवठा होत होता, पण तो अपुरा होता. लालडेंगाचा उद्देश ४८ तास ध्वज फडकवण्याचा होता, जेणेकरून पाकिस्तानच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्रांत मुद्दा मांडता येईल.४ मार्चला चर्चा अयशस्वी झाल्याने इंदिरा गांधींनी वायुसेनेला हल्ल्याचे आदेश दिले. तुफान आणि हंटर विमानांनी ऐझवालवर आक्रमण केले. पहिल्या दिवशी मशिनगनने गोळीबार झाला, दुसऱ्या दिवशी पाच तास बॉम्ब पडले..इतिहासात स्वतःच्या भूमीवर असा पहिला आणि शेवटचा हवाई हल्लाभारतीय वायुसेनेच्या इतिहासात स्वतःच्या भूमीवर असा पहिला आणि शेवटचा हवाई हल्ला होता. फुटीरतावाद्यांनी इंदिरा गांधींवर नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका केली, पण या कारवाईने परिस्थिती नियंत्रित झाली.या हल्ल्यात सुरेश कलमाडी आणि राजेश पायलट हे युवा वैमानिक सहभागी होते. कलमाडींनी दहशतवाद्यांवर बॉम्ब टाकून बंड मोडले. त्यांच्या शौर्याने मिझोरामला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. पुढे २० वर्षे लालडेंगाने असंतोष कायम ठेवला, चकमा आणि मिझो जमातींमध्ये संघर्ष झाला.राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर ईशान्य भागात शांतता आणण्यासाठी करार झाले. १९८७ मध्ये मिझोराम भारताचे २३ वे राज्य बनले. कलमाडींच्या या हवाई कारवाईने मिझोरामचा इतिहास बदलला. दहशतवाद दाबला गेला आणि प्रदेशाला स्थिरता मिळाली. आज मिझोराम विकसित आणि शांत राज्य म्हणून ओळखले जाते, ज्यात कलमाडींचे योगदान देखील आहे..Suresh Kalmadi Passes Away : माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे ८२ व्या वर्षी निधन, पुण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.