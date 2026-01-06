पुणे

Suresh Kalmadi: सुरेश कलमाडींनी विमानातून बॉम्बहल्ला केला अन् मिझोराम भारतातील २३ राज्य बनले, काय आहे किस्सा?

Former Union minister Suresh Kalmadi passes away : वायुसेनेत फ्लाइट लेफ्टनंट असताना सुरेश कलमाडींनी कशी पार पाडली ऐतिहासिक आणि धाडसी हवाई कारवाई
suresh kalmadi

suresh kalmadi

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : माजी खासदार आणि वायुसेनेचे निवृत्त अधिकारी सुरेश कलमाडी यांचे आज वयाच्या ८२ व्या वर्षी पुण्यात निधन झाले. त्यांच्या राजकीय जीवनात अनेक वादळी प्रसंग घडले, पण त्यांच्या वायुसेनेतील धाडसी कृत्यांनी इतिहास घडवला. यासाठी त्यांना ८ पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. विशेषतः मिझोराममधील दहशतवाद दडपण्यासाठी केलेल्या हवाई हल्ल्यात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली, ज्याने त्या प्रदेशाचा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.

Loading content, please wait...
pune
Indian Air Force

Related Stories

No stories found.