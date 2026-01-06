Suresh Kalmadi: पुण्यात कलमाडींनी पंतप्रधानांना चप्पल मारली अन्... दिल्ली हादरली पण काँग्रेस वाचली, नेमकं काय घडलं होतं?

माजी केंद्रीय मंत्री आणि पुण्याचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे आज पहाटे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने त्यांच्या धाडसी राजकीय कारकीर्देच्या अनेक आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. विशेषतः एक प्रसंग, ज्याने त्यांना रातोरात राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून दिली आणि काँग्रेस पक्षाला संजीवनी दिली..भारत-पाकिस्तान युद्धांत सहभागएनडीएमधून बाहेर पडल्यानंतर कलमाडी १९६० च्या दशकात भारतीय हवाई दलात पायलट म्हणून रुजू झाले. त्यांनी १९६५ आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धांत सहभाग घेतला. मिझोराममधील बंडखोरांच्या कारवाईदरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या एअर स्ट्राइकमध्ये त्यांनी बॉम्बफेक करणाऱ्या विमानाचा भाग म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली. या शौर्यपूर्ण कामगिरीमुळे ते जांबाज स्क्वॉड्रन लीडर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यांना पराक्रमासाठी आठ पदकेही मिळाली होती..पुणे युवक काँग्रेसचे अध्यक्षहवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर कलमाडी पुण्यात परतले. तेथे त्यांनी समाजवादी नेते निळूभाऊ लिमये यांच्याकडून पुना कॉफी हाऊस विकत घेतले. डेक्कन जिमखाना जवळील हे कॉफी हाऊस लवकरच पुण्यातील राजकीय दिग्गजांच्या बैठकीचे केंद्रबिंदू बनले. अनेक नेते आणि कार्यकर्ते येथे चर्चा करायचे. याच काळात कलमाडींची ओळख मुंबईचे माजी शेरीफ नाना चुडासामा आणि तत्कालीन तरुण नेते शरद पवार यांच्याशी झाली. पवारांच्या प्रोत्साहनाने ते युवक काँग्रेसमध्ये सक्रिय झाले आणि अल्पावधीतच पुणे युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले..Suresh Kalmadi: सुरेश कलमाडींनी विमानातून बॉम्बहल्ला केला अन् मिझोराम भारतातील २३ राज्य बनले, काय आहे किस्सा?.आणीबाणीनंतरचा काळहा काळ आणीबाणीनंतरचा होता. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत होते. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधींविरुद्ध चौकशी सुरू होती. काँग्रेस पक्ष संकटात सापडला होता; अनेक कार्यकर्ते पक्ष सोडून जात होते. अशा परिस्थितीत मोरारजी देसाई पुण्यात आले तेव्हा कलमाडींच्या नेतृत्वात जोरदार निदर्शने झाली. टिळक रोडवरून देसाईंचा ताफा जात असताना कलमाडींनी त्यांच्यावर चप्पल फेकली. यातून प्रचंड गोंधळ उडाला, दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांत हाणामारी झाली. दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांत ही बातमी प्रमुख झळकली..जनता सरकारच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध आंदोलनहा धाडसी कृत्य संजय गांधींपर्यंत पोहोचले. कलमाडींनी रस्त्यावर उतरून जनता सरकारच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध आंदोलन केले, याचे संजय गांधींनी कौतुक केले. कलमाडींची चर्चा दिल्लीत पोहोचली आणि ते संजय गांधींच्या निकटवर्तीयांच्या गटात सामील झाले. या प्रसंगाने कमकुवत झालेल्या काँग्रेसला नवीन ऊर्जा मिळाली..शरद पवारांनी काँग्रेस सोडली तेव्हा...पुढे कलमाडी महत्वाकांक्षी असल्याचे दिसले. शरद पवारांनी काँग्रेस सोडली तेव्हा ते त्यांच्यासोबत गेले, नंतर परत काँग्रेसमध्ये आले. त्यांना खासदारकी आणि मंत्रीपद मिळाले. पवारांची साथ सोडून त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.मात्र, २०१० च्या दिल्ली कॉमनवेल्थ स्पर्धेच्या आयोजनात मोठा आर्थिक घोटाळा समोर आला. कलमाडींवर करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाकाचे आरोप झाले. त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. एक योगायोग म्हणजे, ज्या कलमाडींनी मोरारजी देसाईंना चप्पल फेकली, त्यांच्यावर २०११ मध्ये दिल्लीतील सीबीआय कोर्टाबाहेर एका व्यक्तीने बूट फेकला होता..Suresh Kalmadi: सबसे बडा खिलाडी! सुरेश कलमाडींच्या एका डावाने विलासरावांची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची कशी गेली?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.