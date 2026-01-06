पुणे

Suresh Kalmadi: पुण्यात कलमाडींनी पंतप्रधानांना चप्पल मारली अन्... दिल्ली हादरली पण काँग्रेस वाचली, नेमकं काय घडलं होतं?

How Suresh Kalmadi’s Protest Against a Prime Minister Changed Congress Politics Forever : आणीबाणीनंतर काँग्रेस अडचणीत असताना पुण्यात मोरारजी देसाईंवर चप्पल फेकण्याच्या घटनेने सुरेश कलमाडी अचानक राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आणि पक्षाला नवसंजीवनी मिळाली.
Sandip Kapde
माजी केंद्रीय मंत्री आणि पुण्याचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे आज पहाटे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने त्यांच्या धाडसी राजकीय कारकीर्देच्या अनेक आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. विशेषतः एक प्रसंग, ज्याने त्यांना रातोरात राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून दिली आणि काँग्रेस पक्षाला संजीवनी दिली.

