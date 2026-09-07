पं. सुरेश तळवलकर यांना ‘चतुरंग’चा पुरस्कार

मुंबई, ता. ७ : तालयोगी आणि ज्येष्ठ तबलावादक पं. सुरेशराव तळवलकर यांची यंदाच्या ‘चतुरंग प्रतिष्ठान’च्या सांस्कृतिक क्षेत्रातील जीवनगौरव पुरस्कारासाठी एकमताने निवड करण्यात आली आहे. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने ही निवड केली. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या ‘चतुरंग रंगसंमेलनात’ पं. तळवलकर यांना हा पुरस्कार सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप मानपत्र, सन्मानचिन्ह आणि तीन लाख रुपयांचा धनादेश असे आहे.
‘चतुरंग प्रतिष्ठान’तर्फे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांपैकी कोणत्याही क्षेत्रात आयुष्यभर सृजनशील व मौलिक कार्य करून महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाचे सांस्कृतिक जीवन समृद्ध करणाऱ्या व्यक्तीला समाजाच्या कृतज्ञतेची खूण म्हणून १९९१ पासून ‘जीवनगौरव पुरस्कार’ प्रदान केला जातो.
तालवाद्याच्या विविध प्रकारांचा अत्यंत कष्टपूर्वक अभ्यास करून, संशोधनपूर्ण दृष्टिकोनातून त्यात भर घालत त्यांनी अनेक नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले. त्यांच्या कार्यातील चिंतनशीलता, अभ्यासाची खोली आणि सर्जनशीलतेचा व्यापक आवाका लक्षात घेऊन निवड समितीने त्यांची पुरस्कारासाठी निवड केली.
निवड समितीत डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासह सुधीर जोगळेकर, दीपक करंजीकर, मनोज जोशी, सारंग दर्शने, नवीन काळे आणि मंजिरी मराठे यांचा समावेश होता.
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