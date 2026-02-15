लोणंद - सेवा सोसायटीचे सुरेश शेळके चेअरमन.
लोणंद सेवा सोसायटीच्या
अध्यक्षपदी सुरेश शेळके
उपाध्यक्षपदी सुरेश क्षीरसागर; बिनविरोध निवडी
लोणंद, ता. १५ : येथील लोणंद विकास विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी सुरेश शेळके, तर उपाध्यक्षपदी सुरेश क्षीरसागर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
सेवा सोसायटीच्या संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या निवडी बिनविरोध झाल्या. यावेळी बैठकीसाठी संचालक लालासाहेब शेळके, मोहन क्षीरसागर, प्रणय राऊत, संतोष शेळके, सूरज शेळके, नामदेव क्षीरसागर, गणेश क्षीरसागर, सुजाता शेळके- पाटील, चारुशीला भिसे, उत्तम पवार, नारायण क्षीरसागर, सचिव नीलम शेळके उपस्थित होते. यावेळी सुरेश शेळके यांची अध्यक्षपदी, तर सुरेश क्षीरसागर यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. यावेळी लोणंद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रा. सुनील शेळके- पाटील, नगरसेवक शिवाजीराव शेळके- पाटील, सचिन शेळके, रवींद्र क्षीरसागर, सागर शेळके, नीलेश शेळके, एन. डी. क्षीरसागर, ॲड. गजेंद्र मुसळे, सचिव नीलम शेळके व सभासद उपस्थित होते.
लोणंद : विकास सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष सुरेश शेळके व उपाध्यक्ष सुरेश क्षीरसागर यांच्या निवडीनंतर त्यांच्या सत्कारप्रसंगी मान्यवर.
