Illegal Hoarding : अनधिकृत होर्डिंग्जवर आजपासून ‘सर्जिकल स्ट्राइक’; अतिक्रमण, बेवारस वाहने हटविणार

पुणे - शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे वाढत चाललेले विद्रुपीकरण आणि वाहतुकीतील अडथळे दूर करण्यासाठी पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने संयुक्त मोहीम हाती घेतली असून गुरुवार (ता. १२) पासून युद्धपातळीवर कारवाई सुरू होणार आहे. या मोहिमेत बेकायदा होर्डिंग्ज हटविण्यासह पदपथावरील अतिक्रमण, अनधिकृत पथारी व्यवसाय, रस्त्यावरील बेवारस वाहने हटविण्यावर भर देण्यात येणार आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार आणि महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी बुधवारी (ता. ११) पोलिस आयुक्तालयात झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा उपस्थित होते.शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाच्या समन्वयातून ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अनधिकृत होर्डिंग्ज तातडीने हटविण्यात येणार असून, संबंधितांनी ती स्वतःहून न काढल्यास संबंधित व्यक्ती, होर्डिंग्ज तयार करणारे प्रिंटर्स आणि प्रकाशकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला..वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहरातील प्रमुख चौकांमधील अतिक्रमण तसेच रस्ता अरुंद होणे किंवा अडथळ्यांमुळे वाहतुकीचा वेग कमी होणारी 'बॉटलनेक' ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. त्या ठिकाणांवरील अडथळे दूर करून वाहतूक सुरळीत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी सांडपाणी वाहिन्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून रस्त्यावर पाणी साचणाऱ्या सुमारे चारशे ठिकाणांची नोंद प्रशासनाने केली आहे..रस्त्यांवर दीर्घकाळ उभ्या असलेल्या बेवारस वाहनांवर टोइंग कारवाई करून ती ताब्यात घेतली जाणार आहेत. नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन रस्ता), जंगली महाराज रस्ता तसेच शहरातील इतर प्रमुख रस्त्यांवरील अनधिकृत पथारी विक्रेत्यांवरही कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात मागील वर्षभरात अतिक्रमण केल्याप्रकरणी ५२७ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली..शैक्षणिक संस्थांच्या शंभर मीटर परिसरात असलेल्या पानटपऱ्या, तंबाखू व गुटखा विक्रेत्यांवरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित पोलिस ठाणे आणि महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या समन्वयातून ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचाही सहभाग घेण्यात येणार आहे. येत्या आठवड्यात शहराचे चित्र बदललेले दिसेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला..सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यावर भरशहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. चौकांवरील अतिक्रमण आणि वाहतुकीस अडथळा ठरणारी 'बॉटलनेक' ठिकाणे ओळखून ती हटविण्यात येणार आहेत. यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..अवजड वाहनचालकांवर कारवाईनागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शहरातील वर्दळीच्या कालावधीत अवजड वाहनांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र काही वाहनचालक नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा वाहनांवर सीसीटीव्हीच्या मदतीने कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच, गरज भासल्यास गुन्हेही दाखल केले जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.