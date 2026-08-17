कऱ्हाड सुर्लीग्रामलेखसातफायनल

विकासकामात भरारी
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सुर्ली हे कऱ्हाड तालुक्यातील प्रगत आणि सुविधांनी समृद्ध गाव म्हणून ओळखले जाते. ग्रामीण भागातील विकासाचे आदर्श उदाहरण ठरलेल्या या गावात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे गावात विविध विकासकामे राबविण्यात आली असून, त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
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वाहतूक आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने गावाला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. कोकणातील गुहागर ते कर्नाटकमधील विजापूर या प्रमुख मार्गाशी गावाचा संपर्क असून, हा रस्ता कऱ्हाड- विटा मार्गाला जोडला गेला आहे. त्यामुळे गावातून वर्षभर वाहतूक सुरू असते. मुख्य रस्त्यावरील पक्क्या पुलांमुळे पावसाळ्यातही वाहतुकीत कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. गावातील अंतर्गत रस्त्यांपैकी अनेक रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्यात आले असून, काही कच्च्या रस्त्यांचेही टप्प्याटप्प्याने सुदृढीकरण करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध वस्त्यांपर्यंत रस्ते पोहोचविण्यात आले आहेत. वीजपुरवठ्याच्या बाबतीतही गावाने उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. सुर्लीला २४ तास वीज उपलब्ध असून, घरगुती, तसेच शेतीसाठी सर्व ग्राहकांना मीटरद्वारे वीज जोडणी देण्यात आली आहे. शेतीसाठी स्वतंत्र फिडरची व्यवस्था असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नियोजित वेळेनुसार दिवसा किंवा रात्री वीजपुरवठा मिळतो. गावातील रस्त्यांवर सोलर व एलईडी स्ट्रीट लाइट बसविण्यात आल्याने ऊर्जा बचतीबरोबरच सुरक्षिततेतही वाढ झाली आहे.
दूरसंचार, डिजिटल सुविधा
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दूरसंचार आणि डिजिटल सुविधांमध्येही गावाने मोठी झेप घेतली आहे. गावात मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा उपलब्ध असल्यामुळे नागरिकांना डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षण आणि विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेणे सुलभ झाले आहे. गावात पोस्ट ऑफिसची सुविधा असून, राष्ट्रीयीकृत आयडीबीआय बँकेची शाखाही कार्यरत आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांसाठी ग्रामस्थांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी झाली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत जन्म-मृत्यू दाखले, सातबारा उतारे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिली जातात. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचत आहेत. गावातील सार्वजनिक सुविधा आणि शासकीय इमारतीही विकासाची साक्ष देतात. ग्रामपंचायत कार्यालय, सभागृह, अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळांसाठी सुसज्ज इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या सुविधांमुळे शैक्षणिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पडत आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शैक्षणिक वातावरण मिळत असून, विविध सामाजिक कार्यक्रमांसाठी सभागृहाचा उपयोग होत आहे.
स्वच्छता, आरोग्याचा आदर्श
पाणीपुरवठ्याच्या क्षेत्रातही सुर्लीने समाधानकारक प्रगती केली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. बोरवेल, विहिरी तसेच टेंभू कालव्याचे पाणी हे गावाच्या पाणीपुरवठ्याचे प्रमुख स्रोत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात भागवली जाते. शेतीसाठीही या जलस्रोतांचा मोठा फायदा होत आहे. स्वच्छता आणि आरोग्याच्या बाबतीत गावाने आदर्श निर्माण केला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जवळपास प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्यात आले असून, उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणात बंद झाली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत नियमित कचरा संकलन केले जाते. सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी गटारांची सुविधा उपलब्ध असून, त्यामुळे स्वच्छ आणि निरोगी वातावरण राखण्यास मदत होते.
इतर गावांना प्रेरणादायी
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आरोग्य सेवांसाठी गावात सरकारी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कार्यरत आहे. येथे प्राथमिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे नागरिकांना तातडीची आरोग्य सेवा गावातच मिळते. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. एकंदरीत, सुर्ली गावाने रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, बँकिंग, डिजिटल सेवा आणि सार्वजनिक सुविधा या सर्व क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. आधुनिक सुविधा आणि ग्रामीण संस्कृती यांचा सुंदर संगम असलेले हे गाव पायाभूत विकासाच्या बाबतीत इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
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ध्वजनंदनासाठी एकत्र आलेले सुर्ली गावातील आबालवृद्ध.
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