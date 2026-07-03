Pune News : विश्वाचा ‘चित्रपट’ बनविणाऱ्या सर्वेक्षणाला प्रारंभ; ‘व्हेरा रुबीन’ वेधशाळेच्या ‘लीगसी सर्व्हे ऑफ स्पेस अँड टाइम’ला सुरुवात

- मयूरेश प्रभुणेपुणे - चिलीमधील अत्याधुनिक व्हेरा सी. रुबीन ऑबझर्व्हेटरीच्या ‘लीगसी सर्व्हे ऑफ स्पेस अँड टाइम’ (एलएसएसटी) या बहुप्रतीक्षित सर्वेक्षणाची नुकतीच अधिकृत सुरुवात झाली. या वेधशाळेच्या माध्यमातून दर आठवड्याला सलग दहा वर्षे दक्षिण गोलार्धातून दिसणाऱ्या संपूर्ण आकाशाचे चित्रण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे कृष्ण पदार्थ, कृष्ण ऊर्जा यांचे कोडे उलगडण्याची शास्त्रज्ञांना अपेक्षा आहे..जगातील सर्वांत प्रगत वेधशाळा असलेल्या ‘व्हेरा ऑबझर्व्हेटरी’च्या ८.४ मीटर व्यासाच्या टेलिस्कोपला जगातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा ३२०० ‘मेगापिक्सल’चा आणि २८०० किलो वजनाचा कॅमेरा बसवण्यात आला आहे. या यंत्रणेच्या साह्याने पुढील दहा वर्षे दक्षिण गोलार्धातील संपूर्ण आकाशाचे नियमित निरीक्षण केले जाणार आहे..वेधशाळा सुमारे प्रत्येक ४० सेकंदांनी आकाशाचे ‘हाय रिझोल्युशन’चे चित्र टिपते. असामान्य प्रकाश संकलन, अतिशय वेगाने आकाश स्कॅन करण्याची क्षमता आणि विस्तृत दृश्यक्षेत्र यामुळे वेधशाळेच्या नोंदी खगोल शास्त्रज्ञांसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सातत्यपूर्ण नोंदींमुळे ‘एलएसएसटी’ मोहिमेला शास्त्रज्ञांनी ‘विश्वाचा आजवरचा सर्वांत मोठा चित्रपट’ असे संबोधले आहे..रुबीन वेधशाळेच्या संचलनात मूळ पुण्याच्या असलेल्या शास्त्रज्ञ डॉ. क्षितीजा केळकर यांचाही सहभाग आहे. ‘एलएसएसटी’बाबत सकाळशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘गेल्या वर्षीच्या यशस्वी चाचण्यांनंतर वर्षभरात वेधशाळेला दहा वर्षांच्या सर्वेक्षणासाठी सज्ज करण्यात आले. या काळात जमा झालेल्या नोंदीही जगभरातील शास्त्रज्ञांना संशोधनासाठी खुल्या केल्या जातील. एलएसएसटीचे काम स्वयंचलित पद्धतीने होत असले, तरी हे सर्वेक्षण १०-१५ जणांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.’.‘एलएसएसटीच्या माध्यमातून प्रत्येक रात्री सुमारे दहा टेराबाइट डेटा जमा होणार असून, वेधशाळेच्या स्वयंचलित यंत्रणेच्या साह्याने त्याचे विश्लेषणयोग्य माहितीत रूपांतर करण्यात येईल. सुमारे वर्षभरात जमा झालेली माहिती जगभरातील शास्त्रज्ञांना पुढील संशोधनासाठी पाठवण्यात येईल. त्यात भारतीय शास्त्रज्ञांचाही सहभाग आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक रात्री आकाशात आढळणाऱ्या सूक्ष्म बदलांच्या तत्काळ सूचनाही जगभरातील खगोलशास्त्रज्ञांना पाठविल्या जातील. इतर वेधशाळांना अधिक संशोधनासाठी त्या नोंदींचा मागोवा घेता येईल,’’ असेही डॉ. केळकर म्हणाल्या..विक्रमी शोधांची वेधशाळाअमेरिकेच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनच्या आर्थिक मदतीने व्हेरा रुबीन वेधशाळेची निर्मिती करण्यात आली आहे.‘एलएसएसटी’च्या वैज्ञानिक मोहिमेत पुण्याच्या आयुकातील प्रा. सुहृद मोरे, डॉ. अनुप्रीता मोरे आणि ‘एनसीआरएम’धील प्रा. योगेश वाडदेकर या शास्त्रज्ञांचा सहभाग आहे.वेधशाळेच्या ३२०० मेगापिक्सल कॅमेऱ्याची गिनेस बुकमध्ये नोंद झाली आहे.रुबीन वेधशाळेच्या ‘एलएसएसटी’मधून जमा होणाऱ्या नोंदी जगातील सर्व वेधशाळांमधून आतापर्यंत जमा झालेल्या नोंदींपेक्षा जास्त असतील.गेल्या वर्षी वेधशाळेने टिपलेल्या ३२०० मेगापिक्सलच्या एका छायाचित्रात सुमारे एक कोटी दीर्घिकांची नोंद झाली होती.वेधशाळेने एका आठवड्याभरात २१०४ नव्या लघुग्रहांचा शोध लावला होता. पुढील दोन वर्षांत रुबीन वेधशाळेकडून ५० लाख नवे लघुग्रह शोधले जाण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.