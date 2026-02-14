Marathi Cinema : शरद गोरे यांच्या एक प्रेरणादायी प्रवास सूर्या मराठी चित्रपटाचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात जगभर डंका

पुणे : अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्कृष्ट वक्ते व इतिहास अभ्यासक म्हणून सुपरिचित असलेले छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बुधभूषण या ऐतिहासिक ग्रंथाचे मराठी काव्य अनुवादक,सुप्रसिद्ध लेखक व दिग्दर्शक शरद गोरे यांच्या एक प्रेरणादायी प्रवास सूर्या या मराठी चित्रपटाचा जगभरात डंका वाजत आहे हि मराठी चित्रपटसृष्टीस गौरवास्पद बाब आहे, वर्ल्ड फिल्म आंतरराष्ट्रीय फेस्टिव्हल कान्स ( फ्रांस ) बर्लिन आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हल ( जर्मनी ) गोल्डन लॅायन आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव,ग्लोबल फिल्म फेस्टिव्हल महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपट,सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक,सर्वोत्कृष्ट अभिनेता अशा पारितोषिकांवर नाव कोरून सुप्रसिद्ध लेखक आणि दिग्दर्शक शरद गोरे यांच्या .एक प्रेरणादायी प्रवास सूर्या या मराठी चित्रपटास घवघवीत यश मिळाले आहे हा तमाम महाराष्ट्रासाठी सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आहे या अभूतपूर्व यशानंतर सूर्या एक प्रेरणादायी प्रवास या मराठी चित्रपटाने द लॅायन सिंगापूर नॅालीवूड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव,कनेचुनझुंगा आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हल,वर्ल्ड फिल्म आंतरराष्ट्रीय फेसटिव्हल,इंडियन इनडिपेन्डन फिल्म फेसटिव्हल,टगोर आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हल आदी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपट,सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक,सर्वोत्कृष्ट अभिनेता,सर्वोत्कृष्ट कथा सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार असे मानाचे पुरस्कार जिंकून पुन्हा एकदा आपला डंका वाजवला आहे,.Premium|cinema trend in India : ओटीटीच्या युगात भारतीय सिनेमाचा नवा अध्याय.ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी कुटुंबातील तरुणांचा संघर्षमय प्रवास या चित्रपटात चितारण्यात आला असून परिस्थितीशी झुंज देत तो कसा IAS अधिकारी होतो हा रजंक व प्रेरणादायी प्रवास साकारण्यात आला आहे,नितीन रतीलाल पाटील यांनी नायकाची भूमिका साकारली आहे तर नील पाटील यांनी बालकलाकार म्हणून भूमिका साकारली आहे व शरद गोरे यांनी खलनायकाची भूमिका वठवली आहे,प्राची सूर्यवंशी या नायिकेच्या भूमिकेत आहेत व.अमोल कुंभार,सुनील साबळे,रोहिनी कोकणे,सुजाता काळोखे,फुलचंद नागटिळक,राहूल शिंदे आदीजणांनी सहकलाकार म्हणून उत्कृष्ट भूमिका बजावल्या आहेत तर रवींद्र लोकरे यांनी छायांकन केले आहे,या चित्रपटातील शरद गोरे यांनी संगीतबद्ध केलेले राखी चवरे यांनी गायलेले व प्रकाश बनसोडे यांनी लिहिलेले झाले मी वेडीपिसी हे गाणे खूप लोकप्रिय झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.