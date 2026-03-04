माजी सभापती सुशीला सुरेश चौगुले यांची विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक पदी बिनविरोध निवड.
अंजनगाव (खे.), ता. ४ ः विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकपदी माजी पंचायत समिती सभापती सुशीला सुरेश चौगुले यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सहकार क्षेत्रात प्रतिनिधित्व करण्याची अंजनगाव खे. परिसरात पहिली महिला म्हणून संधी मिळाली.
सुशीलाताई चौगुले यांच्या निवडीने संचालक मंडळात महिलांचे सक्षम प्रतिनिधित्व वाढले असून, महिला सभासदांच्या प्रश्नांना आता अधिक बळ मिळणार आहे. निवडीची घोषणा होताच समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत आणि आतषबाजी करत जल्लोष केला. कारखान्याचे संचालक रणजितसिंह शिंदे आणि इतर नवनियुक्त संचालकांनी सुशीलाताईंचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. ही निवड माझ्यावर दाखवलेला विश्वास आहे. कारखान्याच्या प्रगतीसाठी आणि सभासदांच्या कल्याणासाठी मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेन. तसेच महिलांना सहकार क्षेत्रात पुढे आणण्यासाठी माझे विशेष प्रयत्न राहतील असे सुशीलाताई सुरेश चौगुले यांनी यावेळी सांगितले.
