पुणे

‘सुयश चॅरिटेबल ट्रस्ट’कडून महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर

‘सुयश चॅरिटेबल ट्रस्ट’कडून महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर
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पुणे, ता. २० : दुर्गम भागातील पाच हजार कुटुंबांना स्वावलंबी करत ‘सुयश चॅरिटेबल ट्रस्ट’ने सात राज्यांतील पाच हजार गावांपर्यंत सेवाकार्य पोहोचवले आहे. महिला सक्षमीकरणातून कोट्यवधींची उलाढाल साध्य केल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष यशवंत घैसास यांनी दिली. संस्थेच्या ४६ वर्षांच्या प्रवासात ग्रामीण नागरिकांना कृषी प्रक्रिया आणि कुटीर उद्योगांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यावेळी कार्याध्यक्ष स्मिता घैसास व शलाका घैसास उपस्थित होत्या. महिलांनी उत्पादित केलेल्या नंदुरबारमधील आंबा प्रक्रियेची उलाढाल १० कोटी, तर ओडिशातील झाडू निर्मितीची उलाढाल १ कोटी ७५ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. झाडू, मसाले आणि कागदी पिशव्यांच्या माध्यमातून स्थानिक साधनसंपत्ती व बाजारपेठेची सांगड घालत हे आर्थिक सक्षमीकरणाचे कार्य सुरू असल्याचे घैसास यांनी सांगितले.

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