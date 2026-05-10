पुणे

महापालिकेत प्रवेशासाठी ‘स्वागतम् ई-पास’

पिंपरी, ता. १० : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत नागरिकांना प्रवेशासाठी ‘स्वागतम् ई-पास’ प्रणाली सुरू होणार आहे. तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सुरक्षा विभागावर सोपवली आहे. मंत्रालयात प्रवेशासाठी अशीच प्रणाली वापरली जाते. तसाच निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.


ई-पास प्रणाली का?
- नागरिकांना महापालिकेत प्रवेश सुलभ करणे
- भेटीची डिजिटल नोंद ठेवणे
- कार्यालयीन सुरक्षा बळकट करणे
- प्रवेशाची नोंदणी घरबसल्या करता येईल
- महापालिकेत कमीत कमी वेळेत प्रवेश मिळेल

नागरिकांना सूचना
- संबंधित अधिकारी किंवा विभागाशी पूर्वनियोजित भेट निश्चित करूनच ई-पाससाठी अर्ज करावा
- प्रवेशद्वारावर ई-पासची पडताळणी केल्यानंतरच प्रवेश दिला जाईल
- ई-पासमध्ये नमूद वेळ, तारीख व उद्देशासाठीच प्रवेश वैध राहील
- कार्यालयीन कामासाठी विभागांना भेटण्याची वेळ सकाळी १० ते सायंकाळी सहा अशी राहील
- अधिकाऱ्यांना मंगळवार व गुरुवारी दुपारी चार ते सायंकाळी सहा या वेळेत भेटता येईल

प्रणालीचा लाभ असा घ्या
- महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध ‘स्वागतम् ई-पास’ लिंकद्वारे नोंदणी करता येईल.
- प्रथमच नोंदणी करणाऱ्यांना स्वतःचे खाते तयार करणे आवश्यक
- खाते तयार करताना पूर्ण नाव, पत्ता, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, मोबाइल क्रमांक, आधार क्रमांक नोंदवावा लागेल
- नोंदणी करताना तसेच पुढील प्रत्येक प्रवेशाच्या वेळी नागरिकांचा मोबाइल क्रमांक ''ओटीपी''द्वारे प्रमाणित केला जाईल
- प्रवेश नोंदताना नागरिकांनी किमान एक आणि कमाल तीन विभागांना भेट देण्याची विनंती नोंदवावी लागेल.
- नागरिकांना ई-पास काढायच्या दिनांकापासून पुढील सात दिवसांपर्यंतचे (शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्ट्या वगळून) उपलब्ध दिनांक दिसतील, त्यानुसार आवश्यक दिनांक व विभाग निवडणे बंधनकारक
- नोंदणीनंतर नागरिकांना मोबाइलवर प्रवेशासाठी ‘क्यूआर कोड’ डाउनलोड करता येईल. हा ‘क्यूआर कोड’ महापालिका प्रवेशद्वारावरही उपलब्ध असेल
- आगाऊ नोंदणी नसणाऱ्यांना ‘क्यूआर कोड स्कॅन’ केल्यानंतरच प्रवेश मिळेल

पासचा गैरवापर केल्यास गुन्हा
कार्यालयीन कामकाज किंवा सुट्टीच्या दिवशी महापालिकेतर्फे आयोजित बैठकीस येणाऱ्यांना सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रवेश दिला जाईल. मात्र, त्यासाठी संबंधित विभागाचे पत्र आणि त्यावर भेटणाऱ्यांची नावे आवश्यक. तसेच, आंदोलनातील शिष्टमंडळांना मुख्य प्रवेशद्वारावर हस्तलिखित पास मिळेल. ई-पासचा गैरवापर, बनावट माहिती किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.

